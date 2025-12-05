Холостяк 14 сезон 8 випуск від 05.12.2025 частина 2 дивитись онлайн

Випуск 8 | 05.12.2025 | Сезон 14

Настав час незабутніх побачень! Які мови кохання допоможуть побудувати стосунки між Тарасом і героїнями? Дивіться у проєкті Холостяк 14 сезон.

Тарас Цимбалюк разом із Настею вирушили на романтичну прогулянку Києвом. Холостяк хоче показати їй місця, які для нього особливо важливі, адже вони зберігають спогади й надихають. Ця прогулянка стає для них можливістю створити щось спільне, відкритися одне одному й відчути ритм міста по-новому. Які куточки Києва Тарас цінує найбільше та чому йому важливо поділитися цим саме з Настею? Усе покаже проєкт Холостяк 2025.

Якісний час разом – це одна із мов кохання Тараса. Він досі пам’ятає окриленість від польоту на флайборді, тому хоче розділити ці емоції з трьома героїнями проєкту Холостяк. На груповому побаченні Тарас сподівається, що кожна з них відкриється в невимушеній атмосфері. Чи відчують вони себе вільно поруч із ним? Дивіться в Холостяк 14 сезон 8 випуск.

