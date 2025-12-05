Проєкти
Холостяк

Video: Холостяк 14 сезон 8 випуск від 05.12.2025 частина 1 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 8 випуск частина 1 від 05.12.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 8 випуск 1 частина - ефір від 05 грудня 2025 на сайті СТБ
Холостяк Сезон 14 Випуск 8 Холостяк 14 сезон випуск 8 частина 1 від 05.12.2025
Випуск 8 | 05.12.2025 | Сезон 14

Побачення на виліт – це одна з найемоційніших подій проєкту Холостяк. Чи допоможе воно героїням відкритися глибше та стати ближчими до Тараса? Дивіться в Холостяк 14 сезон.

Тактильність є однією з найважливіших мов кохання для Тараса Цимбалюка. Саме тому Холостяк запросив двох героїнь у танцювальний зал. Оксані та Олі досі важко повністю розкритися, тому Тарас сподівається, що танець допоможе їм показати себе справжніми. Що саме танцюватиме тріо? Дивіться у проєкті Холостяк 2025.

Ще однією мовою кохання є подарунки, які дозволяють по-особливому проявляти увагу. Тому Холостяк і героїні візьмуть участь у грі Таємний Санта, щоб проявити турботу одне про одного. Кому попадеться Тарас Цимбалюк? Дивіться онлайн романтичний проєкт Холостяк.

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 8 випуск від 05.12.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 8 випуск 2 частина від 05.12.2025

