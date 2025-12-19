Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 3 дивитись онлайн

Випуск 10 | 19.12.2025 | Сезон 14

Знайомство Насті з родиною Тараса Цимбалюка починається несподівано, адже в Корсуні-Шевченківському її зустрічає не Холостяк, а його батько – Василь Васильович. Саме він запрошує Настю на прогулянку містом, показуючи історичні пам’ятки та місця, пов’язані з життям Тараса. Дивіться проєкт Холостяк 2025, щоб побачити, як Настя поступово відкриватиме для себе стосунки Тараса з родиною.

Після цього Настя познайомиться з мамою та сестрою Тараса в особливому родинному місці, де вони люблять разом відпочивати влітку. Що зробить цю зустріч по-справжньому щирою? І які запитання поставить Настя Тетяні Василівні? Дивіться онлайн романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 10 випуск.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025