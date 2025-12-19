Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Холостяк

Video: Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 3 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 10 випуск частина 3 від 19.12.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 10 випуск 3 частина - ефір від 19 грудня 2025 на сайті СТБ
Дивіться також
Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 10 частина 1 від 19.12.2025

 Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 10 частина 2 від 19.12.2025

 Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 9 частина 1 від 12.12.2025

 Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 9 частина 2 від 12.12.2025

 Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 9 частина 3 від 12.12.2025

 Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 8 частина 3 від 05.12.2025
Холостяк Сезон 14 Випуск 10 Холостяк 14 сезон випуск 10 частина 3 від 19.12.2025
Випуск 10 | 19.12.2025 | Сезон 14

Знайомство Насті з родиною Тараса Цимбалюка починається несподівано, адже в Корсуні-Шевченківському її зустрічає не Холостяк, а його батько – Василь Васильович. Саме він запрошує Настю на прогулянку містом, показуючи історичні пам’ятки та місця, пов’язані з життям Тараса. Дивіться проєкт Холостяк 2025, щоб побачити, як Настя поступово відкриватиме для себе стосунки Тараса з родиною.

Після цього Настя познайомиться з мамою та сестрою Тараса в особливому родинному місці, де вони люблять разом відпочивати влітку. Що зробить цю зустріч по-справжньому щирою? І які запитання поставить Настя Тетяні Василівні? Дивіться онлайн романтичний проєкт Холостяк 14 сезон 10 випуск.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати