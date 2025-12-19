Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Холостяк

Video: Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 2 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 10 випуск частина 2 від 19.12.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 10 випуск 2 частина - ефір від 19 грудня 2025 на сайті СТБ
Дивіться також
Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 10 частина 1 від 19.12.2025

 Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 10 частина 3 від 19.12.2025

 Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 9 частина 1 від 12.12.2025

 Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 9 частина 2 від 12.12.2025

 Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 9 частина 3 від 12.12.2025

 Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 14 сезон випуск 8 частина 3 від 05.12.2025
Холостяк Сезон 14 Випуск 10 Холостяк 14 сезон випуск 10 частина 2 від 19.12.2025
Випуск 10 | 19.12.2025 | Сезон 14

У проєкті Холостяк 2025 знайомство Надін із родиною Тараса Цимбалюка починається зі школи – місця, що має особливе значення для його сім’ї. Саме тут працювали батьки Тараса, а він сам навчався разом із сестрою. Школа зберігає багато сімейних спогадів, тому Холостяк покаже Надін улюблені шкільні кабінети та поділиться спогадами про дитинство.

Після цього зустріч переходить у шкільний двір, де Надін зустрінеться із сестрою Тараса Ольгою та його близьким другом Тимуром Аслановим. У минулому Надін професійно займалася волейболом, тож спільна гра стане чудовою можливістю зблизитися з рідними Холостяка. Які спортивні лайфхаки покаже героїня? Якими власними шкільними спогадами поділиться Надін? І як пройде її знайомство з батьками Тараса? Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 10 випуск 3 частина від 19.12.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати