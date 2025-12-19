Холостяк 14 сезон 10 випуск від 19.12.2025 частина 2 дивитись онлайн

Випуск 10 | 19.12.2025 | Сезон 14

У проєкті Холостяк 2025 знайомство Надін із родиною Тараса Цимбалюка починається зі школи – місця, що має особливе значення для його сім’ї. Саме тут працювали батьки Тараса, а він сам навчався разом із сестрою. Школа зберігає багато сімейних спогадів, тому Холостяк покаже Надін улюблені шкільні кабінети та поділиться спогадами про дитинство.

Після цього зустріч переходить у шкільний двір, де Надін зустрінеться із сестрою Тараса Ольгою та його близьким другом Тимуром Аслановим. У минулому Надін професійно займалася волейболом, тож спільна гра стане чудовою можливістю зблизитися з рідними Холостяка. Які спортивні лайфхаки покаже героїня? Якими власними шкільними спогадами поділиться Надін? І як пройде її знайомство з батьками Тараса? Дивіться романтичний проєкт Холостяк 14 сезон.

