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Холостяк

Конкуренція чи дружба: 8 тиждень на проєкті «Холостяк-12» стане випробуванням для Марини та Саші

16.12.2022

Вже сьогодні о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 8 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Алекс та учасниці повертаються в Україну, а саме – в засніжені Карпати. Серед гір та невимовної краси відбудуться наступні побачення сезону. Проте, як вчинять дівчата, коли у одної з них випаде можливість вкрасти побачення у найближчої подруги?

Чим здивує 8 випуск Холостяк від 16.12.2022

Тиждень почнеться із зустрічі Алекса з дівчиною, з якою останнім часом спілкування складається складніше, ніж з іншими. Аби зрозуміти, чи є та сама «хімія» та почуття, у пари буде цілий день. Проте проведуть вони його не самі, а в компанії… чарівних песиків-хаскі. У Холостяка та його супутниці з’явиться унікальний шанс – покататися на санях в упряжці з чотирилапими. Проте в процесі станеться несподіваний інцидент, який вплине на хід подій…

Чим здивує 8 випуск Холостяк від 16.12.2022

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Ще одне активне побачення – групове. Трьом дівчатам та Алексу доведеться впоратися із завданнями, і якщо результат буде успішним, на учасниць чекає дуже цінний подарунок. Яким він буде?

Чим здивує 8 випуск Холостяк від 16.12.2022

Окрім цього, новий тиждень на проєкті стане випробуванням для Марини та Олександри. Марина отримає шанс вкрасти побачення у найкращої подружки і не прогавить таку можливість, чим не на жарт розлютить суперницю…

«Вона навіть не уявляє, на що я здатна», – скаже Олександра.

Чим здивує 8 випуск Холостяк від 16.12.2022 Чим здивує 8 випуск Холостяк від 16.12.2022

Дивіться новий випуск «Холостяка» на СТБ цієї п’ятниці, 16 грудня, о 19:00.

Ведучий: Григорій Решетник

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