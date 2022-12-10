Холостяк 12: хто залишив проєкт у 7 випуску?

Сьомий тиждень проєкту «Холостяк»-12 завершився. Алекс влаштував перевірку для дівчат на щирість та почуття до нього. Хто не не довів свою щирість? І чому так сталося? Більше — в нашому матеріалі.

Алекс поспілкувався з усіма дівчатами, поведінка яких викликала в нього сумніви. Холостяк хотів почути від дівчат щирі історії та побачити прояв справжніх емоцій.

Учасниці підготували свої карти мрій, якими могли похвалитися перед чоловіком. Тож на Церемонії троянд Алексу треба було зробити непростий вибір.

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Ліза була засмучена останнім спілкуванням з Холостяком. Пара зрозуміла, що вони мало розуміють одне одного. Алекс зізнався, що їм було класно вдвох, але сьогодні змушений провести дівчину додому.

«Холостяк»―12 у сьомому випуску залишила:

Ліза, 27 років

Київ,

Круп’є в казино

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