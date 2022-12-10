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Холостяк

Холостяк 12: кто покинул проект в 7 выпуске?

10.12.2022

Седьмая неделя проекта «Холостяк»-12 завершилась. Алекс устроил проверку для девушек на искренность и чувства к нему. Кто не доказал свою искренность? И почему так вышло? Больше – в нашем материале.

Кто покинул Холостяк в 7 выпуске 12 сезона от 09.12.22

Алекс пообщался со всеми девушками, поведение которых вызывало у него сомнения. Холостяк хотел услышать от них искренние истории и увидеть проявление настоящих эмоций.

Участницы подготовили свои карты желаний, которыми могли похвастаться перед мужчиной. Так что на Церемонии роз Алексу нужно было сделать непростой выбор.

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Лиза была расстроена последним общением с Холостяком. Пара поняла, что они мало понимают друг друга. Алекс признался, что им было классно вдвоем, но сегодня вынужден провести девушку домой.

Кто покинул Холостяк в 7 выпуске 12 сезона от 09.12.22

«Холостяк»-12 в 7 выпуске покинула:

Лиза, 27 лет

Киев,

Крупье в казино

Читайте больше о Лизе.

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