Холостяк 12: кто покинул проект в 6 выпуске?

Шестая неделя проекта «Холостяк»-12 прошла в ОАЭ. Алекс посетил групповые и индивидуальные свидания в течение недели, чтобы проверить взаимное доверие к девушкам. Но кто не прошел проверку и уехал домой в 6 выпуске? И почему так вышло? Больше ― в нашем материале.

Девушки решили приготовить сюрприз для Алекса к Церемонии роз. Каждая нарядилась в восточные наряды и придумала для него неожиданные сюрпризы. Однако не обошлось без непредсказуемых ситуаций, которые Холостяк не оценил, как, например, анонимные отзывы девушек друг о друге.

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После недели свиданий Алекс не провел Церемонию роз, ведь был разочарован и зол. Как отразится это в 7 выпуске? Неужели Холостяк не сможет простить одну из участниц? И проведет ли Алекс запланированную Церемонию в начале следующей недели?

А пока в проекте остаются все девушки. Страсти накаляются, а влюбленность только усиливается. Соперничество не способно усыпить бдительность кого-то из девушек. А значит, уже в следующую пятницу мы увидим развязку этого конфликта.

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