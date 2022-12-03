Холостяк 12: хто залишив проєкт у 6 випуску?

Шостий тиждень проєкту «Холостяк»-12 пройшов у ОАЕ. Алекс відвідав групові та індивідуальні побачення, щоб перевірити взаємну довіру із дівчатами. Та хто не пройшов перевірку і поїхав додому у 6 випуску? І чому так сталося? Більше — в нашому матеріалі.

Дівчата вирішили підготувати сюрприз для Алекса до церемонії троянд. Суперниці перевтілилися у східні наряд й вигадали індивідуальні сюрпризи. Проте не обійшлося без непередбачуваних ситуацій, які Холостяк не оцінив, як, наприклад, анонімні відгуки дівчат одна про одну.

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Після тижня побачень Алекс не провів Церемонію троянд, адже був розчарований та злий. Та як відобразиться це у 7 випуску? Невже Холостяк не зможе пробачити одну з учасниць? І чи проведе Алекс заплановану Церемонію на початку наступного тижня?

А поки в проєкті залишаються всі дівчата. Пристрасті розпалюються, а закоханість лише посилюється. Суперництво не здатне приспати пильність когось із дівчат. А отже, вже наступної п’ятниці ми побачимо вирішення цього конфлікту.

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