Конкуренция или дружба: 8 неделя на проекте «Холостяк-12» станет испытанием для Марины и Саши

Уже сегодня 19:00 на телеканале СТБ выйдет 8 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Алекс и участницы возвращаются в Украину, а именно – в заснеженные Карпаты. Среди гор и невыразимой красоты состоятся следующие свидания сезона. Однако, как поступят девушки, когда у одной из них представится возможность украсть свидание у ближайшей подруги?

Неделя начнется со встречи Алекса с девушкой, с которой в последнее время общение складывается сложнее, чем с другими. Чтобы понять, есть ли та самая «химия» и чувства, у пары будет целый день. Однако проведут они его не сами, а в компании… волшебных собачек-хаски. У Холостяка и его спутницы появится уникальный шанс – прокатиться на санях в упряжке с четырехлапыми. Однако в процессе произойдет неожиданный инцидент, который повлияет на ход событий…

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Еще одно активное свидание – групповое. Трем девушкам и Алексу придется справиться с задачами, и если результат будет успешным, участниц ждет очень ценный подарок. Каким он будет?

Кроме этого, новая неделя на проекте станет испытанием для Марины и Александры. Марина получит шанс украсть свидание у лучшей подружки и не упустит такую возможность, чем не на шутку разозлит соперницу…

«Она даже не представляет, на что я способна», – скажет Александра.

Смотрите новый выпуск «Холостяка» на СТБ сегодня, 16 декабря, в 19:00.

Ведущий: Григорий Решетник

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