Тематична вечірка та перша ніч з Алексом: що буде в 4 випуску проєкту «Холостяк»-12?
18 листопада на телеканалі СТБ вийде 4 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Перший поцілунок, сварка і з’ясовування стосунків вже переживають учасниці проєкту. Алекс побачить справжні емоції дівчат. Чим ще здивує і запам’ятається новий випуск реаліті «Холостяк»-12? Не пропустіть у п’ятницю о 19:00 на СТБ!
Холостяк вирішив попередити дівчат, що протягом тижня їм весь час доведеться виходити із зони комфорту. А перше індивідуальне побачення він розпочне з того, що його партнерка має весь день казати тільки «так».
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- Чим Алекс вразить Олександру на побачені?
- З ким і за яких обставин у Холостяка відбудеться перший поцілунок на проєкті?
- Чому деякі дівчата з речами поїдуть із будинку?
- Який конфлікт станеться між суперницями?
- І невже Холостяк ночуватиме з дівчиною перед Церемонією троянд?
Не пропустіть уже 18.11.2022 четвертий випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12 о 19:00 на СТБ.
Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.
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