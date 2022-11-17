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Холостяк

Тематична вечірка та перша ніч з Алексом: що буде в 4 випуску проєкту «Холостяк»-12?

17.11.2022

18 листопада на телеканалі СТБ вийде 4 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12. Перший поцілунок, сварка і з’ясовування стосунків вже переживають учасниці проєкту. Алекс побачить справжні емоції дівчат. Чим ще здивує і запам’ятається новий випуск реаліті «Холостяк»-12? Не пропустіть у п’ятницю о 19:00 на СТБ!

Чим здивує 4 випуск Холостяк від 18.11.2022

Холостяк вирішив попередити дівчат, що протягом тижня їм весь час доведеться виходити із зони комфорту. А перше індивідуальне побачення він розпочне з того, що його партнерка має весь день казати тільки «так».

Чим здивує 4 випуск Холостяк від 18.11.2022

Більше на тему: «Холостяк»-12: хто залишив проєкт у 3 випуску?

  • Чим Алекс вразить Олександру на побачені?
  • З ким і за яких обставин у Холостяка відбудеться перший поцілунок на проєкті?
  • Чому деякі дівчата з речами поїдуть із будинку?
  • Який конфлікт станеться між суперницями? 
  • І невже Холостяк ночуватиме з дівчиною перед Церемонією троянд?

Чим здивує 4 випуск Холостяк від 18.11.2022

Не пропустіть уже 18.11.2022 четвертий випуск романтичного реаліті «Холостяк»-12 о 19:00 на СТБ. 

Проєкт було відзнято до 24 лютого 2022 року.

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Спортивні змагання та неспортивні прийоми: що буде в 3 випуску проєкту «Холостяк»-12?
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