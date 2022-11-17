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Холостяк

Тематическая вечеринка и первая ночь с Алексом: что будет в 4 выпуске проекта «Холостяк»-12?

17.11.2022

18 ноября на телеканале СТБ выйдет 4 выпуск романтического реалити «Холостяк»-12. Первый поцелуй, ссора и выяснение отношений уже переживают участницы проекта. Алекс увидит настоящие эмоции девушек. Чем еще удивит и запомнится новый выпуск реалити «Холостяк»-12? Не пропустите в пятницу в 19:00 на СТБ!

Чем удивит 4 выпуск Холостяк от 18.11.2022

Холостяк решил предупредить девушек, что в течение недели им все время придется выходить из зоны комфорта. А первое индивидуальное свидание он начнет с того, что его партнерше придется всегда говорить только «да».

Чем удивит 4 выпуск Холостяк от 18.11.2022

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  • Чем Алекс поразит Александру на свидании?
  • С кем и при каких обстоятельствах у Холостяка состоится первый поцелуй на проекте?
  • Почему некоторые девушки с вещами уедут из дома?
  • Какой конфликт произойдет между соперницами?
  • И неужели Холостяк будет ночевать с девушкой перед Церемонией роз?

Чем удивит 4 выпуск Холостяк от 18.11.2022

Не пропустите уже 18.11.2022 четвертый выпуск романтического реалити «Холостяк»-12 в 19:00 на СТБ.

Проект был отснят до 24 февраля 2022 года.

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