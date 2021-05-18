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Останні відеозвернення 11 сезону проєкту «Холостяк»

18.05.2021

Уже цієї п’ятниці на телеканалі СТБ відбудеться фінал головного романтичного реаліті країни — «Холостяк»-11. Михайло Заливако вибрав трьох дівчат, які стали фіналістками. Уперше в історії проєкту в 12 випуску глядачі побачать відразу трьох учасниць. А поки пропонуємо подивитися останні відеозвернення 11 сезону проєкту «Холостяк». Ексклюзивні відео — в нашому матеріалі.

Більше на тему: Хто з трьох фіналісток отримає каблучку від Холостяка?

Аня

Video: Останні відеозвернення 11 сезону проєкту «Холостяк»

Дивіться ексклюзив 11 випуску проекту Холостяк від 14.05.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Даша

Video: Останні відеозвернення 11 сезону проєкту «Холостяк»

Дивіться ексклюзив 11 випуску проекту Холостяк від 14.05.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Розалі

Video: Останні відеозвернення 11 сезону проєкту «Холостяк»

Дивіться ексклюзив 11 випуску проекту Холостяк від 14.05.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

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