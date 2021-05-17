Хто з трьох фіналісток отримає каблучку від Холостяка?

Вперше в історії проєкту «Холостяк» у фіналі залишилося три учасниці. Головний герой Михайло Заливако вже цієї п’ятниці, 21 травня, освідчиться в коханні тій, з котрою готовий будувати серйозні стосунки і створювати сім’ю. Хто нею стане? Яка дівчина отримає каблучку від Холостяка? І яку пару ми побачимо у фіналі 11 сезону?

Три місяці, 12 тижнів на проєкті, різні країни і кілька десятків побачень. Довгий шлях у романтичному реаліті пройшли головний герой і три фіналістки, які вирушають до міста майбутнього — Дубаю. Тут вирішиться доля всіх: хтось стане на шлях побудови взаємин, а хтось почує від головного героя відмову.

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У фіналі три учасниці: Розалі, Аня і Юля.

Нагадаємо, що Юля «Зайка» повернулася в проєкт в 11 випуску. Дівчина передала головному героєві записку з проханням про зустріч. Михайло не зміг проігнорувати бажання Юлі, адже почуття до неї так і не вщухли за час її відсутності.

З Анею Богдан у Міші простежується нитка екстриму. Двоє спробували на проєкті і банджі-джампінг, і кайтсерфінг, і навіть утечу від знімальної групи.

А ось із Розалі Холостяк ладнає настільки, що кожна зустріч схожа на зустріч двох романтиків, які без угаву сміються з улюблених жартів.

Настільки різні і водночас привабливі дівчата ввійшли до фіналу, де вже цієї п’ятниці випробують останній шанс долі залишитися з Холостяком назавжди і поза камерами.

