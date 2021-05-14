Три фіналістки: Хто пройшов у фінал проєкту «Холостяк»-11

У 11 випуску проєкту «Холостяк»-11 стало відомо, хто пройшов до фіналу. Михайло Заливако протягом 11 тижнів будував стосунки в реаліті і ближче пізнавав кожну дівчину. І за тиждень до головного вибору Холостяка визначилася трійка фіналісток 11 сезону. Вперше в історії реаліті головний герой повернув вибулу учасницю і вирушає до міста майбутнього визначати свою історію кохання. Хто пройшов у фінал проєкту «Холостяк»-2021 і як так склалося, що фіналісток троє?

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В 11 випуску Михайло Заливако познайомив учасниць зі своїми рідними. Три дівчини поїхали до Харкова. За підсумком цього тижня головний герой завжди робить вибір на користь двох учасниць, які проходять у фінал. З кожною церемонією рішення дається дедалі складніше, адже почуття міцнішають, а пристрасть підігрівається.

Однак в 11-му сезоні Холостяк наважився на серйозний крок і … повернув вибулу учасницю, яка також стала фіналісткою романтичного реаліті.

На останній Церемонії троянд проєкт залишила Даша, однак повернулася Юля «Зайка».

А отже, фіналістками 11 сезону стали Аня, Розалі та Юля.

Уже наступної п’ятниці ми дізнаємося, на чий палець Холостяк надіне каблучку і кому освідчиться в найпрекраснішому почутті. Хто залишиться єдиною коханою? Це не можна пропустити! Адже на наших очах зароджується справжнє кохання!

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