В 11 выпуске проекта «Холостяк»-11 стало известно, кто прошел в финал. Михаил Заливако на протяжении 11 недель строил отношения в реалити и ближе узнавал каждую девушку. И за неделю до главного выбора Холостяка определилась тройка финалисток 11 сезона. Впервые в истории реалити главный герой вернул выбывшую участницу и отправляется в город будущего определять свою историю любви. Кто прошел в финал проекта «Холостяк»-2021 и как так вышло, что финалисток трое?

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В 11 выпуске Михаил Заливако познакомил участниц со своими родными. Три девушки отправились в Харьков. По итогу этой недели главный герой всегда делает выбор в пользу двух участниц, которые проходят в финал. С каждой церемонией решение дается все сложнее, ведь чувства крепчают, а страсть подогревается.

Однако в 11-м сезоне Холостяк решается на серьезный шаг и… возвращает выбывшую участницу, которая также становится финалисткой романтического реалити.

На последней Церемонии роз проект покинула Даша, однако вернулась Юля «Зайка».

А значит, финалистками 11 сезона стали Аня, Розали и Юля.

Уже в следующую пятницу мы узнаем, на чей палец Холостяк наденет кольцо и кому признается в самом прекрасном чувстве. Кто останется единственной возлюбленной? Это нельзя пропустить! Ведь на наших глазах зарождается настоящая любовь!

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