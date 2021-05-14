Такого вы точно не ожидали! В 11 выпуске проекта «Холостяк»-11, за неделю до финала, Михаил Заливако принял решение вернуть выбывшую участницу. Юля «Зайка» передала главному герою записку, в которой попросила его о встрече. Исправленные ошибки пробудили новые чувства у двоих. Больше о возвращении Юли «Зайки» на проект — читайте в нашем материале.

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«Я передала Мише записку. Надеюсь, что мы начнем все сначала. Это место Первой вечеринки. Ко мне пришло осознание, что я потеряла кого-то важного. Поэтому я приехала, чтобы исправить ситуацию. Я не знаю, что происходило во время моего отсутствия и что он пережил вместе с девочками. Но я надеюсь, что его чувства ко мне остались», — призналась Юля.

Михаил таки решил приехать на встречу с девушкой, ведь ощущал, что слишком рано ее отпустил.

«Первое: слухи, которые ходили вокруг меня, — это неправда. Эскортом я никогда не занималась и не занимаюсь. Ничего темного в моем прошлом нет. Второе, что хочу тебе сказать: я действительно хочу быть с тобой… Я тебя люблю! Просто хочу, чтобы ты это знал. И я не жду сейчас ответа», — откровенно заговорила участница.

«Я много думал и решил ее выслушать. Я вроде бы не видел Юлю две недели, но кажется, будто прошел год. Я, правда, соскучился. Присутствовало волнение внутри, было очень сложно», — отметил Холостяк.

Михаил решил наверстать упущенное за время отсутствия участницы. Поэтому знакомство с мамой Холостяка состоялось онлайн. Юля откровенно заговорила о своих чувствах и даже расплакалась. Уже после главный герой лично поинтересовался у мамы мнение по поводу девушки.

«Вы хорошо смотритесь. Мне она показалась мягкой, искренней. Единственное, нужно все взвесить, чтобы не было повторений в вашей истории», — прокомментировала мама Миши.

Более того, Юля заблаговременно договорилась и со своей мамой, чтобы познакомить Мишу. Однако выяснилось, что девушка пошла на проект за популярностью. Главный герой признался, что такая позиция ему точно не понятна, ведь он шел в реалити с уверенностью встретить свою любовь.

Также Миша признался, что к Юле у него «сразу екнуло». Однако когда отношения начали развиваться, девушка не смогла выразить свои чувства. Безусловно, у мужчины закрадывались сомнения, взаимны ли они.

«Ей надо быть более открытой. Никогда не было у нее таких всплесков. А теперь она влюблена. Поэтому боится выражать чувства», — объяснила мама Юли.

«Я смогла доказать Мише, что он мне важен. И не просто словами, а поступком. В самых смелых мечтах я даже не думала, что мы будем сегодня целоваться. Мне теперь будет тоже легче жить, если я буду вовремя выражать то, что чувствую. У нас не какая-то ванильно-приторная история. Это реальная жизнь», — отметила Юля, которая вернулась на проект «Холостяк».

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