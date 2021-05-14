Такого ви точно не очікували! В 11 випуску проєкту «Холостяк»-11, за тиждень до фіналу, Михайло Заливако вирішив повернути вибулу учасницю. Юля «Зайка» передала головному героєві записку, в якій попросила його про зустріч. Виправлені помилки пробудили нові почуття у двох. Більше про повернення Юлі «Зайки» на проєкт — читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Хто залишив проєкт в 11 випуску за крок до фіналу проєкту «Холостяк»-11

«Я передала Міші записку. Сподіваюся, що ми почнемо все спочатку. Це місце Першої вечірки. До мене прийшло усвідомлення, що я втратила когось важливого. Тому я приїхала, щоб виправити ситуацію. Я не знаю, що відбувалося за час моєї відсутності і що він пережив разом з дівчатами. Але я сподіваюся, що його почуття до мене залишилися», — зізналася Юля.

Михайло таки вирішив приїхати на зустріч із дівчиною, адже відчував, що занадто рано її відпустив.

«Перше: чутки, які ходили навколо мене, — це неправда. Ескортом я ніколи не займалася і не займаюся. Нічого темного в моєму минулому немає. Друге, що хочу тобі сказати: я справді хочу бути з тобою… Я тебе кохаю! Просто хочу, щоб ти це знав. І я не чекаю зараз відповіді», — відверто заговорила учасниця.

«Я багато думав і вирішив її вислухати. Я не бачив Юлі два тижні, але здається, ніби минув рік. Я, справді, скучив. Було присутнє хвилювання всередині, було дуже важко», — зазначив Холостяк.

Михайло вирішив надолужити згаяне за час відсутності учасниці. Тому знайомство з мамою Холостяка відбулося онлайн. Юля відверто заговорила про свої почуття і навіть розплакалась. Уже після головний герой особисто поцікавився у мами думкою щодо дівчини.

«Ви маєте гарний вигляд. Мені вона здалася м’якою, щирою. Єдине, потрібно все зважити, щоб не було повторень у вашій історії», — прокоментувала мама Михайла.

Ба більше, Юля заздалегідь домовилася і зі своєю мамою, щоб познайомити Мішу. Однак з’ясувалося, що дівчина пішла на проєкт заради популярності. Головний герой зізнався, що така позиція йому точно не зрозуміла, адже він ішов у реаліті з упевненістю зустріти своє кохання.

Також Михайло зізнався, що до Юлі в нього «відразу тьохнуло». Та коли стосунки почали розвиватися, дівчина не змогла висловити свої почуття. Безумовно, у чоловіка закрадалися сумніви, чи взаємні вони.

«Їй треба бути відкритішою. Ніколи не було в неї таких сплесків. А тепер вона закохана. Тому боїться висловлювати почуття», — пояснила Юлина мама.

«Я змогла довести Міші, що він мені важливий. І не просто словами, а вчинком. У найсміливіших мріях я навіть не думала, що ми будемо сьогодні цілуватися. Мені тепер буде теж легше жити, якщо я буду вчасно висловлювати те, що відчуваю. У нас не якась ванільно-приторна історія. Це реальне життя», — зазначила Юля, яка повернулася на проєкт «Холостяк».

Читайте нас також у Viber і Telegram