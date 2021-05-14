Хто залишив проєкт в 11 випуску за крок до фіналу проєкту «Холостяк»-11

Відбулася остання Церемонія троянд 11 сезону проєкту «Холостяк». Михайло Заливако ухвалив рішення і попрощався з однією дівчиною. Після знайомства з його рідними робити вибір набагато складніше. Однак одна з учасниць проявила себе з нового боку, тому не отримала троянди. Хто залишив проєкт «Холостяк»-11 за крок до фіналу — читайте в нашому матеріалі.

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Дві троянди і три дівчини. Першою до себе Михайло запросив Аню. Другою — Розалі. І коли троянд не залишилося, вийшла Даша. Холостяк зізнався, що справді хотів поділитися найпотаємнішим. Однак йому здалося, що Даша закрилася і вибудувала бар’єр між ними.

«Тільки тебе я познайомив зі своїм батьком. Тільки тобі показав місце своєї роботи. Ти сказала, що закрилася від моєї мами… Тут справа не в тому, що скаже моя мама. Тут важливий я. Ти закрилася від мене. Ти мені дорога, правда. Мені боляче відпускати тебе. Але я не можу бути з тією, хто постійно боїться. Боїться мене, почуттів, моїх рідних. Дозволь, я тебе проведу», — сказав наостанок Холостяк.

«Нічого не хочу говорити. Я йшла сюди по сім’ю, але… не судилося. Я йому вдячна. І проєкт мені багато дав. Я тут змінилася, стала жіночнішою, чутливішою. Я вже не Даша “Спорт”», — підсумувала учасниця.

Так в 11 випуску проєкт «Холостяк»-11 залишила Даша.

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