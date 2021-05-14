«Холостяк»-11: Складний контакт Даші з мамою Михайла Заливака

В 11 випуску проєкту «Холостяк»-11 відбулися знайомства учасниць з рідними головного героя. Даша хвилювалася так сильно, що прийшла на зустріч без настрою. Чи вдалося розрядити обстановку і знайти спільну мову з батьками Холостяка? Більше — в нашому матеріалі.

Настав час знайомитися з близькими Михайла Даші. Дівчина приїхала до Харкова, де з квітами її зустрів Холостяк. Та перш ніж їхати на знайомство, він запропонував показати місто.

«Вона особливо якось не цікавилася, я бачив, що щось не так. Починаю питати, вона сердиться. Не розумію, чому я виступаю каталізатором гніву. Але якщо я її веду до своєї мами, знаючи, яка ти добра, мила, то навіщо напружуватися», — зауважив головний герой.

І щоб трохи вивести дівчину на емоції, двоє вирушили на оглядове колесо. А далі Холостяк показав свою роботу, а також познайомив зі своїм другом Вовою.

Михайлів товариш відразу помітив жорсткий характер Даші. А також, що дівчина переносить свій спортивний дух лідерки в особисті стосунки.

«Я давно зрозуміла, що хочу на перше місце ставити сім’ю, а потім роботу. Харків у мене асоціюється з містом матусь, адже тут багато парків. Тут добре народжувати», — зізналася дівчина.

Настав час їхати додому до Міші на зустріч із мамою. Хвилювання подвоїлося, коли Даша зрозуміла, що не може запам’ятати ім’я Лариси Іллівни. Під час розмови Михайло всіляко намагався підтримати учасницю і багато взяв на себе.

«Помітила, що Міша всіляко намагався розповісти за неї. Також я не зрозуміла, чому в неї немає особливих захоплень. Вона — відкрита дитина. Я хотіла від Даші почути, які почуття вона має. І замість того, щоб підтримати мою розмову, вона запитала про кухонну дощечку. Мені хотілося б, щоб у Міші був щасливий шлюб, почуття, кохання… Але нічого вона мені так і не відповіла», — зауважила Лариса Іллівна.

Ба більше, мама Михайла зізналася, що бачить більше почуттів з боку сина, а не учасниці. Тому розмова швидко набула незручної форми. Всі відчули дискомфорт.

Міша запропонував зателефонувати його татові, щоб Даша могла познайомитися і з ним. Під час знайомства в учасниці не виникло жодних запитань. Це збентежило як Мішу, так і його батьків. Тому Холостяк провів дівчину і повернувся до мами, щоб запитати її думку.

«Мені здалося, що ти проявляєш до неї більше уваги. Може, вона не вміє висловлювати свої почуття. Я кілька разів запитувала про тебе, вона не могла висловити свою думку. Може, це по молодості. Але дівчинка вона хороша, вродлива», — підсумувала Лариса Іллівна.

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