В 11 выпуске проекта «Холостяк»-11 состоялись знакомства участниц с родителями главного героя. Даша волновалась настолько сильно, что пришла на встречу без настроения. Удалось ли разрядить обстановку и найти общий язык с родителями Холостяка? Больше — в нашем материале.

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Пришло время знакомиться с близкими Миши Даше. Девушка приехала в Харьков, где ее с цветами встретил Холостяк. Но прежде чем отправиться на знакомство, он предложил показать город.

«Она особо как-то не вникала, я видел, что что-то не так. Начинаю спрашивать, она злится. Не понимаю, почему я выступаю катализатором гнева. Но если я ее веду к своей маме, зная, какая ты добрая, милая, то зачем напрягаться», — заметил главный герой.

И чтобы немного вывести девушку на эмоции, двое отправились на колесо обозрения. А дальше Холостяк показал свою работу, а также познакомил со своим другом Вовой.

Товарищ Миши сразу заметил жесткий характер Даши. А также, что девушка переносит свой спортивный дух лидера в личные отношения.

«Я давно понимала, что хочу на первое место ставить семью, а потом работу. Харьков у меня ассоциируется с городом мамочек, ведь тут много парков. Тут хорошо рожать», — призналась девушка.

Пришло время ехать домой к Мише на встречу с мамой. Волнение удвоилось, когда Даша поняла, что не может запомнить имя Ларисы Ильиничны. Во время разговора Михаил всячески пытался поддержать участницу и много взял на себя.

«Заметила, что Миша всячески пытался рассказать за нее. Также я не поняла, почему у нее нет особых увлечений. Она — открытый ребенок. Я хотела от Даши услышать, какие чувства она испытывает. И вместо того, чтобы поддержать мой разговор, она спросила о кухонной досточке. Мне бы хотелось, чтобы у Миши был счастливый брак, чувства, любовь… Но ничего она мне так и не ответила», — подметила Лариса Ильинична.

Более того, мама Миши призналась, что видит больше чувств со стороны сына, а не участницы. Поэтому разговор быстро обрел неудобную форму. Все почувствовали дискомфорт.

Миша предложил позвонить его папе, чтобы Даша могла познакомиться и с ним. Во время знакомства у нее не возникло никаких вопросов. Это смутило как Мишу, так и его родителей. Поэтому Холостяк провел девушку и вернулся к маме, чтобы спросить мнение.

«Мне показалось, что ты проявляешь к ней больше внимания. Может, она не умеет выражать свои чувства. Я несколько раз спрашивала о тебе, она не могла выразить свою мысль. Может, это по молодости. Но девочка она хорошая, красивая», — подытожила Лариса Ильинична.

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