Состоялась последняя Церемония роз 11 сезона проекта «Холостяк». Михаил Заливако принял решение и попрощался с одной девушкой. После знакомства с его родными делать выбор намного сложнее. Однако одна из участниц проявила себя с новой стороны, поэтому не получила розу. Кто покинул проект «Холостяк»-11 в шаге от финала — читайте в нашем материале.

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Две розы и три девушки. Первой к себе Михаил пригласил Аню. Второй — Розали. И когда роз не осталось, вышла Даша. Холостяк признался, что действительно хотел поделиться самым сокровенным. Однако ему показалось, что Даша закрылась и выстроила барьер между ними.

«Только тебя я познакомил со своим отцом. Только тебе показал место своей работы. Ты сказала, что закрылась от моей мамы… Тут дело не в том, что скажет моя мама. Тут важен я. Ты закрылась от меня. Ты мне дорога, правда. Мне больно отпускать тебя. Но я не могу быть с той, кто постоянно боится. Боится меня, чувств, моих родных. Позволь, я тебя провожу», — сказал напоследок Холостяк.

«Ничего не хочу говорить. Я шла сюда за семьей, но… не судьба. Я ему за многое благодарна. И проект мне много дал. Я здесь изменилась, стала женственнее, чувствительнее. Я уже не Даша “Спорт”», — заключила участница.

Так в 11 выпуске проект «Холостяк»-11 покинула Даша.

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