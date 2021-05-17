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Кто из трех финалисток получит кольцо от Холостяка?

17.05.2021

Впервые в истории проекта «Холостяк» в финале осталось три участницы. Главный герой Михаил Заливако уже в эту пятницу, 21 мая, признается в любви той, с которой готов строить серьезные отношения и создавать семью. Кто ею станет? Какая девушка получит кольцо от Холостяка? И какую пару мы увидим в финале 11 сезона?

Три месяца, 12 недель на проекте, разные страны и несколько десятков свиданий. Долгий путь в романтическом реалити прошли главный герой и три финалистки, которые отправляются в город будущего — Дубай. Здесь решится судьба всех: кто-то станет на путь построения взаимоотношений, а кто-то услышит отказ от главного героя. 

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В финале три участницы: Розали, Аня и Юля.

Напомним, что Юля «Зайка» вернулась в проект в 11 выпуске. Девушка передала главному герою записку с просьбой о встрече. Михаил не смог проигнорировать желание Юли, ведь чувства к ней так и не утихли за время ее отсутствия. 

С Аней Богдан у Миши прослеживается нить экстрима. Двое испробовали на проекте и банджи-джампинг, и кайтсерфинг, и даже побег от съемочной группы. 

А вот с Розали Холостяк ладит настолько, что каждая встреча похожа на встречу двух романтиков, которые без умолку хохочут над любимыми шутками. 

Настолько разные и в то же время притягательные девушки прошли в финал, где уже в эту пятницу испытают последний шанс судьбы остаться с Холостяком навсегда и вне камер. 

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