Уже в эту пятницу на телеканале СТБ состоится финал главного романтического реалити страны — «Холостяк»-11. Михаил Заливако выбрал троих девушек, которые стали финалистками. Впервые в истории проекта в 12 выпуске зрители увидят сразу троих участниц. А пока предлагаем посмотреть последние видеообращения 11 сезона проекта «Холостяк». Эксклюзивные видео — в нашем материале.

Больше по теме: Кто из трех финалисток получит кольцо от Холостяка?

Аня