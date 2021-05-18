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Последние видеообращения 11 сезона проекта «Холостяк»

18.05.2021

Уже в эту пятницу на телеканале СТБ состоится финал главного романтического реалити страны — «Холостяк»-11. Михаил Заливако выбрал троих девушек, которые стали финалистками. Впервые в истории проекта в 12 выпуске зрители увидят сразу троих участниц. А пока предлагаем посмотреть последние видеообращения 11 сезона проекта «Холостяк». Эксклюзивные видео — в нашем материале.        

Больше по теме: Кто из трех финалисток получит кольцо от Холостяка?

Аня

Video: Последние видеообращения 11 сезона проекта «Холостяк»

Смотрите эксклюзив 11 выпуска проекта Холостяк от 14.05.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Даша

Video: Последние видеообращения 11 сезона проекта «Холостяк»

Смотрите эксклюзив 11 выпуска проекта Холостяк от 14.05.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Розали

Video: Последние видеообращения 11 сезона проекта «Холостяк»

Смотрите эксклюзив 11 выпуска проекта Холостяк от 14.05.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

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