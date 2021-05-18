Последние видеообращения 11 сезона проекта «Холостяк»
18.05.2021
Уже в эту пятницу на телеканале СТБ состоится финал главного романтического реалити страны — «Холостяк»-11. Михаил Заливако выбрал троих девушек, которые стали финалистками. Впервые в истории проекта в 12 выпуске зрители увидят сразу троих участниц. А пока предлагаем посмотреть последние видеообращения 11 сезона проекта «Холостяк». Эксклюзивные видео — в нашем материале.
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Аня
Video: Последние видеообращения 11 сезона проекта «Холостяк»
Даша
Video: Последние видеообращения 11 сезона проекта «Холостяк»
Розали
Video: Последние видеообращения 11 сезона проекта «Холостяк»
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