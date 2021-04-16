«Холостяк»-11 випуск 7: романтична і слізна експедиція до Єгипту

Відбувся 7 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-11. Михайло Заливако встиг провести час майже з кожною дівчиною. Збільшується кількість індивідуальних побачень, а дівчат залишається дедалі менше. Як суперниці боролися за місце в серці чоловіка? І яких обертів набирають події на 7 тижні?

Тиждень у Єгипті почався з дня народження Розалі. Михайло запросив дівчину на індивідуальне побачення якраз на її народини. Та головним сюрпризом став формат побачення: 12 годин разом на безлюдному острові. Тут уже двоє постаралися і набрали з собою речей, які коштували часу. За підсумком пакету «all inclusive» побачення з можливих 12-ти годин тривало всього 4.

Випуск порадував кількістю індивідуальних побачень. Адже Юля також отримала окреме запрошення. Міша запропонував пізнати Грецію, не виїжджаючи за територію Єгипту. Двоє покаталися на велосипедах, а потім опинилися в місці, схожому на Санторіні. Та, на жаль, протягом усього побачення Холостяк лише переконувався, що Юля потребує постійної опіки, підтримки і розуміння. А це свідчить про те, що поки вона не вийшла зі складного життєвого періоду і не навчилася жити наново самостійно.

Далі на групове побачення 7 тижня вирушили Анна Богдан і Джессіка. Однак на місці пристрасної Джесс мала бути Юля «Зайка». Та програвши в шашки і ставши «найслабшою ланкою», вона мусила передати своє побачення іншій учасниці.

«Коли побачив Джессіку, подумав: а кому я писав запрошення? Начебто все правильно, Юля… Але чому прийшла Джессіка?», — здивувався Холостяк.

Дівчата все пояснили Михайлу і вирушили опановувати вейкбординг. Проте в суперниць були інші плани. Кожна намагалася максимально привернути до себе увагу. Під час особистого спілкування з Джессікою двоє поцілувалися. Свідком чого стала Аня і розлютилася не на жарт.

Чвари чварами, а Міша йде далі на побачення. І цього разу з Танею. Нагадаємо, що це її перше індивідуальне побачення і третє на 7 тижні.

«Моє перше індивідуальне побачення. На сьомому тижні я його дочекалася. Здається, що ми бачилися мільйон років тому. Є можливість побути з Мішею удвох, без дівчат. Це як ковток свіжого повітря», — коментувала Таня.

Оскільки Таня дизайнерка, двоє вирішили будувати замок з піску. Тут дівчина могла проявити весь свій потенціал, нехай і в так званій демоверсії. У ході процесу вийшли суцільні веселощі.

«Я з Танею весь час сміюся. Вона начебто говорить смішну річ, але це банально і правдиво. Просто-таки останній рівень синхронізації. Вона так класно мислить. Вона дуже розумна дівчина», — підсумував Холостяк.

Наприкінці тижня дівчата традиційно звернулися до Міші за допомогою відео. Аня Богдан, наприклад, зазначила, що не знає, як бути з болем, якого Михайло заподіяв, поцілувавши Джессіку. Даша плакала через те, що не проявила ініціативи. Юля «Зайка» плакала, адже віддала побачення суперниці. Словом, плакали всі.

На Церемонії троянд Михайло попрощався з однією дівчиною, що стало справжнім шоком для всіх. Після прекрасного індивідуального побачення чоловік таки переконався, що разом їм бути не судилося.

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