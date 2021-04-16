Состоялся 7 выпуск романтического реалити «Холостяк»-11. Михаил Заливако успел провести время почти с каждой девушкой. Увеличивается количество индивидуальных свиданий, а девушек остается все меньше. Как соперницы боролись за место в сердце мужчины? И каких оборотов набирают события на 7 неделе?

Неделя в Египте началась с дня рождения Розали. Михаил пригласил девушку на индивидуальное свидание как раз в ее день рождения. Но самым главным удивлением стал формат свидания: 12 часов вместе на необитаемом острове. Тут уж двое постарались и набрали с собой вещей, которые стоили времени. По итогу пакета «all inclusive» свидание из возможных 12-ти часов длилось всего 4.

Выпуск порадовал количеством индивидуальных свиданий. Ведь Юля также получила отдельное приглашение. Миша предложил познать Грецию, не выезжая за территорию Египта. Двое прокатились на велосипедах, а после оказались в месте, похожем на Санторини. Но увы, на протяжении всего свидания Холостяк лишь убеждался, что Юля нуждается в постоянной опеке, поддержке и понимании. А это говорит о том, что пока она не вышла из сложного жизненного периода и не научилась жить заново самостоятельно.

Далее на групповое свидание 7 недели отправились Анна Богдан и Джессика. Однако на месте страстной Джесс должна была быть Юля «Зайка». Но проиграв в шашки и оказавшись «самым слабым звеном», она была вынуждена передать своё свидание другой участнице.

«Когда увидел Джессику, подумал: а кому я писал приглашение? Вроде все правильно, Юля… Но почему пришла Джессика?», — удивился Холостяк.

Девушки все объяснили Михаилу и отправились осваивать вейкбординг. У соперниц были другие планы. Каждая старалась максимально обратить на себя внимание. Во время личного общения с Джессикой двое поцеловались. Свидетелем чего стала Аня и разозлилась не на шутку.

Склоки склоками, а Миша идет дальше на свидания. И на сей раз с Таней. Напомним, что это ее первое индивидуальное свидание и третье на 7 неделе.

«Мое первое индивидуальное свидание. На седьмой неделе я его дождалась. Кажется, что мы виделись миллион лет назад. Есть возможность побыть с Мишей вдвоем, без девочек. Это как глоток свежего воздуха», — комментирует Таня.

Так как Таня дизайнер, двое решили строить замок из песка. Здесь девушка могла проявить весь свой потенциал, пусть и в так называемой демоверсии. В ходе процесса вышло сплошное веселье.

«Я с Таней все время смеюсь. Она вроде бы говорит смешную вещь, но это банально и правдиво. Прям последний уровень синхронизации. Она так классно мыслит. Она очень умная девочка», — подытожил Холостяк.

В конце недели девушки традиционно обратились к Мише с помощью видео. Аня Богдан, например, отметила, что не знает, как быть с болью, которую Михаил причинил, поцеловав Джессику. Даша ревела из-за того, что не проявила инициативу. Юля «Зайка» плакала, ведь отдала свидание сопернице. В общем, плакали все.

На Церемонии роз Михаил попрощался с одной девушкой, что стало настоящим шоком для всех. После прекрасного индивидуального свидания мужчина таки убедился, что вместе им быть не суждено.

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