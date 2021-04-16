Відбулася 7 Церемонія троянд. Головний герой Михайло Заливако зізнався, що з кожним тижнем ухвалювати рішення стає дедалі складніше. Та хай там як, правила залишаються незмінними. Чоловік попрощався з однією з учасниць. Ба більше, у 7 випуску вирішальним стало індивідуальне побачення, на якому Холостяк підтвердив усі свої побоювання — дівчина не впевнена в собі. Хто залишив проєкт «Холостяк»-11 в 7 випуску — читайте в нашому матеріалі.

На Церемонії троянд Михайло запросив до себе Юлю. Незважаючи на гарне індивідуальне побачення, чоловік зрозумів, що вона досі не готова самостійно вступати в нове життя. Крім того, учасниця завжди не впевнена в собі і почуттях Михайла.

«Мені хотілося, щоб ти зрозуміла, що ти мені небайдужа. Та мене здивувало, що запрошення змусило тебе сумніватися в собі. Я бачу і відчуваю, що ти хочеш закохатися, як і я. Ти готова до нових стосунків, але ці стосунки будуть не зі мною», — підсумував Михайло і провів дівчину.

Для Юлі це прощання стало справжнім ударом. Дівчина ще на побаченні зізналася, що має великі почуття до Холостяка.

«Я не зустрічав більш чуттєвої людини, ніж вона. Не знаю, якого розміру її серце… Вона хоче сім’ю. Дуже багато віддає стосункам. Мені було приємно з нею і важко прощатися. Але мені потрібна впевнена дівчина, яка ухвалюватиме рішення самостійно», — зауважив чоловік.

Юля зізналася, що бажає Михайлу зустріти дівчину своєї мрії, а також додала, що проєкт допоміг їй повірити в себе: «Я йшла на проєкт, не вірячи в себе. Міша дав мені ясно зрозуміти, що я прекрасна. Я тут була не дарма. Ні про що не шкодую. У мене все тільки починається, я буду щаслива».

Так у 7 випуску проєкт «Холостяк»-11 залишила Юля.

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