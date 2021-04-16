Состоялась 7 Церемония роз. Главный герой Михаил Заливако признался, что с каждой неделей принимать решения становится все сложнее. Но как бы там ни было, правила остаются неизменными. Мужчина попрощался с одной из участниц. Более того, в 7 выпуске решающим стало индивидуальное свидание, на котором Холостяк подтвердил все свои опасения — девушка не уверена в себе. Кто покинул проект «Холостяк»-11 в 7 выпуске — читайте в нашем материале.

На Церемонии роз Михаил пригласил к себе Юлю. Несмотря на хорошее индивидуальное свидание, мужчина понял, что она до сих пор не готова самостоятельно вступать в новую жизнь. Более того, участница всегда не уверена в себе и чувствах Михаила.

«Мне хотелось, чтобы ты поняла, что ты мне небезразлична. Но меня удивило, что приглашение заставило тебя сомневаться в себе. Я вижу и чувствую, что ты хочешь влюбиться, как и я. Ты готова к новым отношениям, но эти отношения будут не со мной», — заключил Михаил и провёл девушку.

Для Юли это прощание стало настоящим ударом. Девушка ещё на свидании призналась, что имеет большие чувства к Холостяку.

«Я не встречал более чувственного человека, чем она. Не знаю, какого размера ее сердце… Она хочет семью. Очень много отдаёт отношениям. Мне было приятно с ней и тяжело прощаться. Но мне нужна уверенная девушка, которая будет принимать решения сама», — подытожил мужчина.

Юля призналась, что желает Мише встретить девушку своей мечты, а также добавила, что проект помог ей поверить в себя: «Я шла на проект, не веря в себя. Миша дал мне ясно понять, что я прекрасна. Я здесь была не зря. Ни о чем не жалею. У меня все только начинается, я буду счастлива».

Так в 7 выпуске проект «Холостяк»-11 покинула Юля.

Читайте нас также в Viber и Telegram