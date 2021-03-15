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Музичний складник проєкту «Холостяк»-11: треки 2 випуску

15.03.2021

Проєкт «Холостяк» — найромантичніше і найкрасивіше реаліті весни! Побачення, подорожі та неймовірні емоції завжди обрамлюються найкращим музичним супроводом, який глядач поспішає знайти на просторах інтернету. І щоб полегшити вам завдання, ми зібрали всі композиції з 2 випуску проєкту «Холостяк»-11 в одному матеріалі!

Побачення з Юлею «Зайкою» 

  • Nathalie Mac — «Rollercoaster»
  • Goodpeople — «Intensity»  
  • Michael Raphael — «Chemical»  
  • Eric Bellinger — «One More Time» 
  • Harlin James & Paul Lewis — «We Are Better Together» 
  • Sam Clines & Luke Anthony May — «Dive Back into Love»  
  • EMAN8 — «Paradise»  
  • Meaghan Smith — «You Live» 
  • Extreme Music — «My Ghost»

Групове побачення і прогулянка містом  

  • Lee Richardson & Jon Murrill & Tom Ford & James Cocozza & Richard Macklin —  «The Devil Always Gets Her Way» 
  • SATV Music — «Don’t You Let Me Down» 
  • MUSZETTE — «Feeling Electric»  
  • Jack Phillips & Jack Greengrass & Adele Roberts — «Could Be Yours»  
  • Thomas Read, Trina Smith, Namywa, Murphy & Jessie Dipper — «Acid Glow»  
  • ICON Trailer Music — «Never Say Impossible»  
  • Samuel John — «Who Dares Wins»  
  • Jonathan Pilcher & Natalie Barowitz — «Say It Now»  
  • Skye Emanuel, Drew Dvorsky, James Howland, Twodot Sensei & Linasko Licks — «You Can Have Every Little Bit»  
  • John Coggins — «We Fight On» 
  • Extreme Music — «No Love»  
  • Cyrus Reynolds — «When You Call» 
  • Glyn Owen — «Angels» 

Більше на тему: Учасниці «Холостяк»-11 дізналися про другий будинок і збираються влаштувати страйк

Побачення Михайла з Ксенією і Лолою

  • SATV Music — «Dirty Diamonds» 
  • Seb Lefebvre — «Alone In A Giant Place»  
  • Samuel West & Gordon Turner — «The Prophet»  
  • David O’Dowda — «Stretch My Bones» 

Церемонії троянд

  • Extreme Music — «Animals In The Night»  
  • Michael Edwards & Christian Tschuggnall — «Coming Home» 
  • Krissie  Karlsson, Karl  Karlsson & Nicki Karlsson — «Something Called Karma»  
  • Altitude Music — «Them Big Oak Trees» 
  • Charlie Harper & Adele Roberts — «Feel It Shine Through» 
  • Christopher Dececio & Andrea Obeid — «My Own Way» 
  • Raphael Lake, Ben Fisher, Aaron Levy & Daniel Ryan Murphy — «Vertigo»  

Більше на тему: Головні події у 2 випуску проєкту «Холостяк»-11

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