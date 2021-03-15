Музичний складник проєкту «Холостяк»-11: треки 2 випуску
15.03.2021
Проєкт «Холостяк» — найромантичніше і найкрасивіше реаліті весни! Побачення, подорожі та неймовірні емоції завжди обрамлюються найкращим музичним супроводом, який глядач поспішає знайти на просторах інтернету. І щоб полегшити вам завдання, ми зібрали всі композиції з 2 випуску проєкту «Холостяк»-11 в одному матеріалі!
Побачення з Юлею «Зайкою»
- Nathalie Mac — «Rollercoaster»
- Goodpeople — «Intensity»
- Michael Raphael — «Chemical»
- Eric Bellinger — «One More Time»
- Harlin James & Paul Lewis — «We Are Better Together»
- Sam Clines & Luke Anthony May — «Dive Back into Love»
- EMAN8 — «Paradise»
- Meaghan Smith — «You Live»
- Extreme Music — «My Ghost»
Групове побачення і прогулянка містом
- Lee Richardson & Jon Murrill & Tom Ford & James Cocozza & Richard Macklin — «The Devil Always Gets Her Way»
- SATV Music — «Don’t You Let Me Down»
- MUSZETTE — «Feeling Electric»
- Jack Phillips & Jack Greengrass & Adele Roberts — «Could Be Yours»
- Thomas Read, Trina Smith, Namywa, Murphy & Jessie Dipper — «Acid Glow»
- ICON Trailer Music — «Never Say Impossible»
- Samuel John — «Who Dares Wins»
- Jonathan Pilcher & Natalie Barowitz — «Say It Now»
- Skye Emanuel, Drew Dvorsky, James Howland, Twodot Sensei & Linasko Licks — «You Can Have Every Little Bit»
- John Coggins — «We Fight On»
- Extreme Music — «No Love»
- Cyrus Reynolds — «When You Call»
- Glyn Owen — «Angels»
Більше на тему: Учасниці «Холостяк»-11 дізналися про другий будинок і збираються влаштувати страйк
Побачення Михайла з Ксенією і Лолою
- SATV Music — «Dirty Diamonds»
- Seb Lefebvre — «Alone In A Giant Place»
- Samuel West & Gordon Turner — «The Prophet»
- David O’Dowda — «Stretch My Bones»
Церемонії троянд
- Extreme Music — «Animals In The Night»
- Michael Edwards & Christian Tschuggnall — «Coming Home»
- Krissie Karlsson, Karl Karlsson & Nicki Karlsson — «Something Called Karma»
- Altitude Music — «Them Big Oak Trees»
- Charlie Harper & Adele Roberts — «Feel It Shine Through»
- Christopher Dececio & Andrea Obeid — «My Own Way»
- Raphael Lake, Ben Fisher, Aaron Levy & Daniel Ryan Murphy — «Vertigo»
Більше на тему: Головні події у 2 випуску проєкту «Холостяк»-11
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