Музичний складник проєкту «Холостяк»-11: треки 2 випуску

Проєкт «Холостяк» — найромантичніше і найкрасивіше реаліті весни! Побачення, подорожі та неймовірні емоції завжди обрамлюються найкращим музичним супроводом, який глядач поспішає знайти на просторах інтернету. І щоб полегшити вам завдання, ми зібрали всі композиції з 2 випуску проєкту «Холостяк»-11 в одному матеріалі!

Побачення з Юлею «Зайкою»

Sam Clines & Luke Anthony May — «Dive Back into Love»

Harlin James & Paul Lewis — «We Are Better Together»

Групове побачення і прогулянка містом

Lee Richardson & Jon Murrill & Tom Ford & James Cocozza & Richard Macklin — «The Devil Always Gets Her Way»

SATV Music — «Don’t You Let Me Down»

MUSZETTE — «Feeling Electric»

Jack Phillips & Jack Greengrass & Adele Roberts — «Could Be Yours»

Thomas Read, Trina Smith, Namywa, Murphy & Jessie Dipper — «Acid Glow»

ICON Trailer Music — «Never Say Impossible»

Samuel John — «Who Dares Wins»

Jonathan Pilcher & Natalie Barowitz — «Say It Now»

Skye Emanuel, Drew Dvorsky, James Howland, Twodot Sensei & Linasko Licks — «You Can Have Every Little Bit»

John Coggins — «We Fight On»

Extreme Music — «No Love»

Cyrus Reynolds — «When You Call»