Учасниці «Холостяк»-11 дізналися про другий будинок і збираються влаштувати страйк

Головний герой 11 сезону проєкту «Холостяк» — Михайло Заливако — змінює правила. Під час Першої вечірки чоловік ухвалив рішення залишити всіх дівчат, щоб не помилитися у виборі. Було вирішено поселити суперниць у два різні будинки, щоб вони не знали одні про одних. Проте в 2 випуску деякі учасниці таки дізналися, що вони не одні. Якою була реакція дівчат — дізнайтеся в нашому матеріалі.

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У 2 випуску Холостяк вирішив запросити двох дівчат з різних будинків на групове побачення. Кожній учасниці прийшло запрошення, у якому значилося тільки її ім’я. Тому і Ксюша, і Лола йшли на зустріч з упевненістю, що це таки індивідуальне побачення. З Ксюшею і Лолою чоловікові так і не вдалося поспілкуватися на Першій вечірці через їхній стан здоров’я. Тому головному героєві було особливо важливо пізнати обох краще.

Побачення почалося з напруги.

«Ненавиджу малювати», — зазначила Лола, щойно побачивши мольберти. Проте на цьому сюрпризи не закінчилися. Далі Лола побачила і Ксюшу.

«Як це розуміти?» — з’явилося запитання в обох.

Незабаром дівчата з’ясували, що вони живуть у різних будинках, де по 14 учасниць. Таку новину суперниці сприйняли різко негативно. Ксюша почала відкрито ігнорувати Михайла, не відповідаючи на його запитання.

«Це ще дуже класно, що я Лолі не вимазала волосся або не вилила фарбу на Мішу», — коментувала Ксюша.

Лола, у свою чергу, стала малювати хмаринки. Ба більше, почала обурюватися через формат зустрічі: «Ну ти запитати не міг? Ну що це за побачення?». Під час особистого спілкування дівчина взагалі заявила, що це найжахливіше рандеву.

За підсумком зустрічі Михайло попрощався з Ксюшею, вручивши троянду іншій. Тому Будинок на озері, куди мала повернутися Ксюша, так і не дізнався про існування Будинку в лісі. А ось Лола, повернувшись з побачення, «обрадувала» учасниць такою новиною.

«Мене бісить, що є другий будинок», «А як Міша це пояснив?», «Для 15 дівчат час обмежений, а нас тепер 30», «Давайте влаштуємо страйк», «Ні, заспокоймося, інакше наробимо дурниць», «Як він збирається ходити на побачення і розподіляти на нас час?» ― таку бурю емоцій викликала ця звістка.

Як розвиватиметься історія 11 сезону проєкту «Холостяк» далі — не пропустіть!

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