Главный герой 11 сезона проекта «Холостяк» — Михаил Заливако — меняет правила. Во время Первой вечеринки мужчина принял решение оставить всех девушек, чтобы не ошибиться в выборе. Было решено поселить соперниц в два разных дома, чтобы они не знали друг о друге. Однако во 2 выпуске некоторые участницы таки узнали, что они не одни. Какой была реакция девушек — читайте в нашем материале.

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Во 2 выпуске Холостяк решил пригласить двух девушек из разных домов на групповое свидание. Каждой участнице пришло приглашение, в котором значилось только ее имя. Поэтому и Ксюша, и Лола шли на встречу с уверенностью, что это таки индивидуальное свидание. С Ксюшей и Лолой мужчине так и не удалось пообщаться на Первой вечеринке из-за их состояния здоровья. Поэтому главному герою было особенно важно узнать обеих получше.

Свидание началось с напряжения.

«Ненавижу рисовать», — отметила Лола, как только увидела мольберты. Но на этом сюрпризы не закончились. Дальше Лола увидела и Ксюшу.

«Как это понимать?» — возник вопрос у обеих.

Вскоре девушки выяснили, что они живут в разных домах, где по 14 участниц. Такую новость соперницы восприняли резко негативно. Ксюша начала открыто игнорировать Михаила, не отвечая на его вопросы.

«Это еще очень классно, что я Лоле не вымазала волосы или не вылила краску на Мишу», — комментировала Ксюша.

Лола, в свою очередь, принялась рисовать тучки. Более того, начала возмущаться по поводу формата встречи: «Ну ты спросить не мог? Ну что это за свидание?». Во время личного общения девушка вообще заявила, что это самое ужасное рандеву.

По итогу встречи Михаил попрощался с Ксюшей, вручив розу другой. Поэтому Дом на озере, куда должна была вернуться Ксюша, так и не узнал о существовании Дома в лесу. А вот Лола, вернувшись со свидания, «обрадовала» участниц такой новостью.

«Меня бесит, что есть второй дом», «А как Миша это объяснил?», «Для 15 девочек и так время ограничено, а нас теперь 30», «Давайте устроим забастовку», «Нет, давайте успокоимся, иначе наделаем глупостей», «Как он собирается ходить на свидания и распределять на нас время?» ― такую бурю эмоций вызвало это известие.

Как будет развиваться история 11 сезона проекта «Холостяк» дальше — не пропустите!

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