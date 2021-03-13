Головні події у 2 випуску проєкту «Холостяк»-11

Починається історія 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк». У 2 випуску Михайло Заливако організував одне індивідуальне і два групових побачення. Дівчата дізналися про існування другого будинку, позаздрили власниці каблучки від Міші, а хтось поїхав додому. Якщо ви пропустили 2 випуск проєкту «Холостяк»-11 — читайте про нього в матеріалі.

Тиждень почався з індивідуального побачення. Холостяк запросив Юлю «Зайку» на шопінг і романтичну вечерю. Та найбільшим сюрпризом стали каблучки, якими двоє обмінялися під час зустрічі. Більше про побачення читайте ТУТ!

Також відбулося групове побачення, на яке Михайло запросив Анастасію, Алісу, Валю та Олену. Абсолютно різні дівчата мали показати йому столицю.

Дівчата і Холостяк сіли в тревелбус, на якому проїхалися знаковими місцями Києва. Поділ, пішохідний міст, Батьківщина-Мати й інші культурні центри були вивчені Михайлом. А на завершення зустрічі всі вирушили на вечерю.

Настя нервувала найбільше, адже вона мала поділитися з Мішею своїм минулим. Дівчина працювала порноактрисою. Тому їй було досить страшно побачити реакцію Холостяка. Однак Михайло зміг з розумінням підійти до ситуації і запросив учасницю на тет-а-тет. Зараз Настя закінчила свою кар’єру в індустрії кіно для дорослих.

«Я перестала зніматися. Побувши наодинці сама з собою, я зрозуміла, що змінилася. Піар мені не потрібен, мене й так усі знають. Гроші у мене є. Немає сім’ї, боюся залишитися сама. Боюся, що жоден чоловік мене не візьме за дружину», — поділилася Анастасія.

Холостяк визнав, що Настя ― особистість, у якої є стрижень. Ба більше, відзначив щирість і чесність дівчини.

Більше на тему: Учасниця проєкту «Холостяк» Анастасія «Адель Асанті»: Я боюся залишитися самотньою

Михайло також вирішив поспілкуватися з тими учасницями, яких так і не встиг пізнати краще на Першій вечірці. Лола і Ксюша отримали свої запрошення, думаючи, що їдуть на індивідуальні побачення. Однак здивуванню не було меж, коли суперниці зустрілися і повідомили одна одній про наявність іншого будинку. Про те, як учасниці відреагували на новину про другий будинок, — читайте ТУТ!

За підсумком другого тижня відбулося дві Церемонії троянд. Такого ще не було в історії проєкту. Холостяк Михайло Заливако попрощався аж з 9 учасницями.

Як складатимуться взаємини головного героя з учасницями далі — дивіться вже наступної п’ятниці, 19 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

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