Начинается история 11 сезона романтического реалити «Холостяк». Во 2 выпуске Михаил Заливако организовал одно индивидуальное и два групповых свидания. Девушки узнали о существовании второго дома, позавидовали обладательнице кольца от Миши, а кто-то уехал домой. Если вы пропустили 2 выпуск проекта «Холостяк»-11 — читайте о нем в материале.

Неделя началась с индивидуального свидания. Холостяк пригласил Юлю «Зайку» на шопинг и романтический ужин. Но самым большим сюрпризом стали кольца, которыми двое обменялись во время встречи. Больше о свидании читайте ЗДЕСЬ!

Также состоялось групповое свидание, на которое Михаил пригласил Анастасию, Алису, Валю и Лену. Абсолютно разные девушки должны были показать ему столицу.

Девушки и Холостяк сели в тревелбус, на котором прокатились по знаковым местам Киева. Подол, пешеходный мост, Родина-Мать и другие культурные центры были изучены Михаилом. А в завершение встречи все отправились на ужин.

Настя нервничала больше всего, ведь ей предстояло поделиться с Мишей своим прошлым. Девушка работала порноактрисой. Поэтому ей было довольно страшно увидеть реакцию Холостяка. Однако Михаил смог с понимаем подойти к ситуации и пригласил участницу на тет-а-тет. Сейчас Настя закончила свою карьеру в индустрии кино для взрослых.

«Я перестала сниматься. Побыв наедине сама с собой, я поняла, что поменялась. Пиар мне не нужен, меня и так все знают. Деньги у меня есть. Нет семьи, боюсь остаться одна. Боюсь, что ни один мужчина меня не возьмет в жены», — поделилась Анастасия.

Холостяк признал, что Настя ― личность, у которой есть стержень. Более того, отметил искренность и честность девушки.

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Михаил также решил пообщаться с теми участницами, которых так и не успел узнать получше на Первой вечеринке. Лола и Ксюша получили свои приглашения, думая, что едут на индивидуальные свидания. Однако удивлению не было предела, когда соперницы встретились и сообщили друг другу о наличии другого дома. О том, как участницы отреагировали на новость о втором доме, — читайте ЗДЕСЬ!

По итогу второй недели состоялось две Церемонии роз. Такого также не было еще в истории проекта. Холостяк Михаил Заливако попрощался аж с 9 участницами.

Как будут складываться взаимоотношения главного героя с участницами дальше — смотрите уже в следующую пятницу, 19 марта, в 19:00 на телеканале СТБ!

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