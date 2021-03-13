Состоялся 2 выпуск романтического реалити «Холостяк»-11. Эмоции берут верх, ведь главный герой Михаил Заливако быстро и уверенно принимает решения. 9 участниц покинули проект на второй неделе. Кто это был и почему так произошло — узнайте в нашем материале.

Во время группового свидания Михаил пригласил на тет тиктокершу Лену. Холостяк решил поинтересоваться, какие цели девушка преследует, пребывая на проекте.

«У меня 3 тысячи подписчиков. Но скоро будет больше, и я начну зарабатывать. Ты можешь снять такое видео, которое наберет много лайков, а дальше сняться со знаменитостями. Я тоже хочу быть известной», — призналась Лена.

Безусловно, это вызвало ряд сомнений у Михаила. Ведь выходит, что девушка пришла на проект исключительно за популярностью. Поэтому мужчина попрощался с тиктокершей прямо на свидании.

«В Лене я ничего не почувствовал, что может отозваться во мне. Я пришёл за отношениями, а Лена — за подписчиками», — заключил Холостяк.

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Во 2 выпуске проект покинула также Ксюша. Во время второго группового свидания общение пары не заладилось. Михаил признался, что на первый взгляд девушка показалась ему довольно легкой в общении. Но во время тета все кардинально поменялось. Участница закрылась и не захотела общаться с мужчиной из-за обиды. Больше об этом — узнайте ЗДЕСЬ!

К концу недели Холостяк приехал в Дом в лесу, где пообщался с девушками, к которым оставались вопросы. С Олей Михаил так и не почувствовал взаимопонимания. Поэтому провёл девушку, не дожидаясь Церемонии.

Валя также покинула проект ― из-за желания оклеветать других участниц. Однако Холостяк решил напрямую при всех спросить, кто же, по ее мнению, пришел на проект ради пиара. Доводов никто так и не предоставил.

Мужчина попрощался и со стюардессой Валентиной, которая всегда прятала свои эмоции за улыбкой.

Во время общения с Даной Михаил понял, что девушка не готова жертвовать карьерой ради отношений. Более того, она не переедет в Харьков, если у них все сложится. Поэтому Холостяк провёл участницу домой.

Ульяна, Хана и Анна из Бостона также не смогли найти общих точек взаимопонимания с Мишей. Поэтому по итогу 2 выпуска проект покинули аж 9 участниц.

Что ждет оставшихся девушек дальше? Не пропустите уже в следующую пятницу, 19 марта, на телеканале СТБ!

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