9 дівчат поїхали додому: хто залишив проєкт «Холостяк»-11 у 2 випуску

Відбувся 2 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-11. Емоції беруть гору, адже головний герой Михайло Заливако швидко і впевнено ухвалює рішення. 9 учасниць залишили проєкт на другому тижні. Хто це був і чому так сталося — дізнайтеся в нашому матеріалі.

Під час групового побачення Михайло запросив на тет тіктокерку Олену. Холостяк вирішив поцікавитися, які цілі дівчина переслідує, перебуваючи на проєкті.

«У мене 3 тисячі підписників. Але скоро буде більше, і я почну заробляти. Ти можеш зняти таке відео, яке набере багато лайків, а далі знятися зі знаменитостями. Я теж хочу бути відомою», — зізналася Олена.

Безумовно, це викликало ряд сумнівів у Михайла. Адже виходить, що дівчина прийшла на проєкт лише заради популярності. Тому чоловік попрощався з тіктокеркою просто на побаченні.

«В Олені я нічого не відчув, що може відгукнутися в мені. Я прийшов по стосунки, а Лена — по підписників», — підсумував Холостяк.

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У 2 випуску проєкт залишила також Ксюша. Під час другого групового побачення спілкування пари не склалося. Михайло зізнався, що на перший погляд дівчина здалася йому досить легкою у спілкуванні. Але під час тету все кардинально змінилося. Учасниця закрилася і не захотіла спілкуватися з чоловіком через образу. Більше про це — дізнайтеся ТУТ!

Наприкінці тижня Холостяк приїхав до Будинку в лісі, де поспілкувався з дівчатами, до яких залишалися запитання. З Олею Михайло так і не відчув взаєморозуміння. Тому провів дівчину, не чекаючи Церемонії.

Валя також залишила проєкт ― через бажання звести наклеп на інших учасниць. Однак Холостяк вирішив безпосередньо при всіх запитати, хто ж, на її думку, прийшов на проєкт заради піару. Доказів ніхто так і не надав.

Чоловік попрощався і зі стюардесою Валентиною, яка завжди ховала свої емоції за усмішкою.

Під час спілкування з Даною Михайло зрозумів, що дівчина не готова жертвувати кар’єрою заради стосунків. Ба більше, вона не переїде до Харкова, якщо в них усе складеться. Тому Холостяк провів учасницю додому.

Уляна, Хана і Анна з Бостона також не змогли знайти спільних точок взаєморозуміння з Мішею. Тому за підсумком 2 випуску проєкт залишили аж 9 учасниць.

Що чекає на решту дівчат далі? Не пропустіть уже наступної п’ятниці, 19 березня, на телеканалі СТБ!

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