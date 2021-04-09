Состоялся 6 выпуск проекта «Холостяк»-11, который позволил Михаилу Заливако рассмотреть красоту участниц не только внутреннюю, но и внешнюю. Так что визажисты на этой неделе отдыхали, а Холостяк любовался натуральной красотой девушек. Какую социальную миссию выполнили участницы? Кто осмелился прыгнуть с высоты и в омут с головой? А также какое свидание позволило девушкам оказаться на месте жены Холостяка?

Старт новой недели состоялся в приюте для животных, которые пострадали от рук человека. Не секрет, что Холостяк не представляет своей жизни без питомцев. Поэтому для него особенно важно, чтобы девушка умела проявлять сочувствие к друзьям меньшим. В ходе группового свидания девушки решили выступить с призывом о защите животных. Каждая сделала тематическое фото, которое опубликовала у себя в Instagram.

Михаил имел возможность ознакомиться с такой инициативой участниц, а также просмотреть их социальную сеть. Однако здесь Холостяку довелось столкнуться с рубрикой «Instagram VS Реальность». Приглашение на свидание получили те девушки, которые довольно откровенно ведут свою страницу. Розали, Катя, Лиза и Джессика отправились на фотосессию по оказанию первой медицинской помощи.

«Я посмотрел ваши страницы в Instagram. Выбрал те профили, у кого были откровенные фотографии. Поэтому решил использовать это в нужном русле. Конкретно таким образом и такой тематикой мы привлечем внимание людей по оказанию первой медицинской помощи», — отметил Холостяк.

Девушки переоделись. Образы были не менее привлекательными. Лизу в образе учительницы Миша спасал от глубокого пореза. Катя оказывала первую помощь Холостяку при переломе ноги. Розали в купальнике приводила в чувство главного героя, который потерял сознание. А вот самая горячая участница Джессика в красном откровенном купальнике изображала тонущую. Михаил начал делать искусственное дыхание, а участница, не теряя шансы, принялась к поцелую.

На индивидуальное свидание посчастливилось отправиться Анне Богдан. Холостяк решил реализовать подаренный ему сертификат на экстрим. Поэтому двое прыгали с банджи-джампинга. После Миша и Аня уединились. И как полагается любому адреналину, он имеет пост-эффект сближения. Аня поделилась подробностями своего сложного прошлого.

Также состоялось групповое свидание, на которое Миша пригласил Юлю «Зайку» и Дашу. Цель встречи ― перевоплощения. Холостяк позвал тренера по театральной импровизации, который успешно помог примерить на участников новые роли. Девушки и главный герой поднялись на сцену, где изображали жену, мужа и любовницу.

Даша моментально включилась в игру, чем искреннее проявила свою натуру. А вот Юля отшучивалась и переводила импровизацию в шутку.

В конце недели традиционно состоялась Церемония роз. Главный герой попрощался с двумя участницами.

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