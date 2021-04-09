«Холостяк»-11 випуск 6: соціальний тиждень без макіяжу та Instagram учасниць

Відбувся 6 випуск проєкту «Холостяк»-11, який дав Михайлу Заливаку змогу розглянути красу учасниць не тільки внутрішню, а й зовнішню. Тож візажисти цього тижня відпочивали, а Холостяк милувався натуральною вродою дівчат. Яку соціальну місію виконали учасниці? Хто наважився стрибнути з висоти й у вир з головою? А також яке побачення дало дівчатам можливість опинитися на місці дружини Холостяка?

Старт нового тижня відбувся в притулку для тварин, які постраждали від рук людини. Не секрет, що Холостяк не уявляє свого життя без домашніх улюбленців. Тому для нього особливо важливо, щоб дівчина вміла проявляти співчуття до друзів менших. На груповому побаченні дівчата вирішили виступити із закликом про захист тварин. Кожна зробила тематичне фото, яке опублікувала у себе в Instagram.

Михайло мав можливість ознайомитися з такою ініціативою учасниць, а також переглянути їхню соціальну мережу. Однак тут Холостякові довелося зіткнутися з рубрикою «Instagram VS Реальність». Запрошення на побачення отримали ті дівчата, які доволі відверто ведуть свою сторінку. Розалі, Катя, Ліза і Джессіка вирушили на фотосесію з надання першої медичної допомоги.

«Я подивився ваші сторінки в Instagram. Обрав ті профілі, у кого були відверті фотографії. Тому вирішив використовувати це в потрібному руслі. Саме таким чином і такою тематикою ми привернемо увагу людей до надання першої медичної допомоги», — зазначив Холостяк.

Дівчата переодягнулися. Образи були не менш привабливими. Лізу в образі вчительки Міша рятував від глибокого порізу. Катя надавала першу допомогу Холостякові при переломі ноги. Розалі в купальнику приводила до тями головного героя, який втратив свідомість. А ось найгарячіша учасниця Джессіка в червоному відвертому купальнику зображувала потопельницю. Михайло почав робити штучне дихання, а учасниця, не втрачаючи шансу, вдалася до поцілунку.

На індивідуальне побачення пощастило піти Анні Богдан. Холостяк вирішив реалізувати подарований йому сертифікат на екстрим. Тому двоє стрибали з банджі-джампінгу. Відтак Міша та Аня усамітнилися. І як годиться будь-якому адреналіну, він має пост-ефект зближення. Аня поділилася подробицями свого непростого минулого.

Також відбулося групове побачення, на яке Міша запросив Юлю «Зайку» і Дашу. Мета зустрічі ― перевтілення. Холостяк покликав тренера з театральної імпровізації, який успішно допоміг приміряти на учасників нові ролі. Дівчата і головний герой піднялися на сцену, де зображували дружину, чоловіка та коханку.

Даша моментально включилася в гру і проявила свою натуру. А ось Юля жартувала і переводила імпровізацію на жарти.

Наприкінці тижня традиційно відбулася Церемонія троянд. Головний герой попрощався з двома учасницями.

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