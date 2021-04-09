Хто залишив проєкт «Холостяк»-11 в 6 випуску і чий Instagram став на заваді участі?

Закінчився соціальний і важливий 6 тиждень на проєкті «Холостяк»-11. Дівчата виступили із закликом до захисту тварин, відмовилися від косметики і показали свою соціальну мережу Instagram. Це дало змогу кожній зняти маску і проявити своє нутро. Та з ким Михайлу Заливаку довелося попрощатися? Хто не зміг достукатися до серця чоловіка і залишив проєкт у 6 випуску від 09.04.2021?

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На 6 тижні Михайло несподівано попрощався з двома дівчатами. На Церемонії він запросив до себе повітряну гімнастку Лізу, однак троянди так їй і не вручив.

«Останнім часом наше спілкування складається з самих претензій… від тебе. При цьому в нас було круте побачення, на якому ми були щирі. Як я відчув, це нас тоді зблизило. Але це я робив крок до тебе назустріч, а ти чомусь робила назад. Я відпускаю тебе. Дозволь, я тебе проведу?» — попрощався Михайло з Лізою.

«Це дуже важко, я не думала, що настільки. Проєкт для мене — це не проєкт. Я тут поводилась, як у житті. Ділити когось, хто тобі подобається… ну я так не можу. Я люблю себе, і мені хочеться, щоб чоловік був тільки мій. Важко!» — прокоментувала учасниця Ліза, яка залишила проєкт.

Також Михайло попрощався з Катею. Причиною стала цілковита нещирість і награність учасниці. Нагадаємо, що в 6 випуску Міша отримав доступ до сторінок дівчат в Instagram. Коли Холостяк побачив профіль Каті, його добряче збентежили фото, які сам він зміг описати лише як: «Гортаєш, а там попа, попа, попа…». Однак це не єдина причина, через яку головний герой попрощався з дівчиною.

«На минулій Церемонії я казав тобі, що хочу, щоб моя близька людина керувалася щирими почуттями. На останньому спілкуванні ти ухилялася од відповіді. Тому я не можу вручити тобі троянду», — сказав Холостяк.

Так на 6 тижні проєкт залишили дві учасниці: Ліза і Катя.

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