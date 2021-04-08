Краса української етніки: стилістка «Холостяка» Олена Савченко про 5 Церемонію троянд

П’ятий тиждень на проєкті СТБ «Холостяк» завершився Церемонією троянд в українському стилі. Оригінальні вишиванки, зачіски і макіяж лише підкреслили красу дівчат. Про образи учасниць розповіла стилістка проєкту Олена Савченко. Своїми враженнями також поділилися претендентки на серце Михайла.

«Церемонія троянд у Львові мала бути саме в національних мотивах! Хотілося створити сучасні образи, зайвий раз продемонструвати красу української етніки, — розповідає Олена Савченко. — Насправді, дуже багато вирішує командна робота. Геніальна ідея нашої головної гримерки, Марії Самхарадзе, заплести Джессіці косу просто вразила в саме серце. Вийшов крутий образ, який дуже пасує характеру учасниці. Важливу роль зіграли доповнення ― вінки (особливо мені сподобався з маками) і, звичайно ж, прикраси. На Юлі “Зайці”, Джессіці, Лізі, Розалі прикраси від ювелірного дому “SOVA” дуже вдало завершили образи дівчат. Це так прекрасно, що українська культура популяризується останні роки, і ми внесли свою крихітну лепту».

Церемонія троянд в українському стилі захопила і самих учасниць. Дівчата поділилися враженнями від образів у соцмережах.

«Це одна з найкрасивіших Церемоній троянд. Коли була маленькою, я дивилася “Холостяк” тільки заради цих чудових нарядів і макіяжів. Усе-таки наші візажисти і стилісти найкращі», — написала Ліза.

«Цей тиждень такий красивий — естетично прекрасний і етнічно цікавий. Я в захваті, — поділилася емоціями Розалі. — Ця сукня просто чудова: нарешті світ побачив мої ноги, над якими я працюю день у день. Але при цьому це виглядає дуже витончено і ненав’язливо».

Дуже дякую стилістам за розкішний образ. Ці блакитні стрілки — моя любов. А зачіска — витвір мистецтва», — зазначила Даша.

Якими будуть подальші Церемонії троянд — дивіться в романтичному реаліті «Холостяк» щоп’ятниці о 19:00 на СТБ. Тематика образів дівчат у 6 випуску — нюд.

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