Пятая неделя на проекте СТБ «Холостяк» завершилась Церемонией роз в украинском стиле. Оригинальные вышиванки, прически и макияж лишь подчеркнули красоту девушек. Об образах участниц рассказала стилист проекта Елена Савченко. Своими впечатлениями также поделились претендентки на сердце Холостяка.

«Церемония роз во Львове должна была быть именно в национальных мотивах! Хотелось создать современные образы, лишний раз продемонстрировать красоту украинской этники, – рассказывает Елена Савченко. – На самом деле, очень много решает командная работа. Гениальная идея нашего главного гримёра, Марии Самхарадзе, заплести Джессике косу просто поразила в самое сердце. Получился крутой образ, который очень соответствует характеру участницы. Важную роль сыграли дополнения – венки (особенно мне полюбился с маками) и, конечно же, украшения. На Юле “Зайке”, Джессике, Лизе, Розали украшения от ювелирного дома “SOVA” очень удачно завершили образы девушек. Это так прекрасно, что украинская культура популяризируется последние годы, и мы внесли свою крошечную лепту».

Церемония роз в украинском стиле восхитила и самих участниц. Девушки поделились впечатлениями от образов в соцсетях.

«Это одна из самых красивых Церемоний роз. Когда была маленькой, я смотрела “Холостяк” только ради этих чудесных нарядов и макияжей. Все-таки наши визажисты и стилисты самые лучшие», – написала Лиза.

«Эта неделя такая красивая – эстетически прекрасная и этнически интересная. Я в восторге, – поделилась эмоциями Розали. – Это платье просто великолепно: наконец мир увидел мои ноги, над которыми я работаю изо дня в день. Но при этом это выглядит очень изящно и ненавязчиво».

«Большое спасибо стилистам за шикарный образ. Эти голубые стрелки – моя любовь. А причёска – произведение искусства», – отметила Даша.

Какими будут дальнейшие Церемонии роз – смотрите в романтическом реалити «Холостяк» каждую пятницу в 19:00 на СТБ. Тематика образов девушек в 6 выпуске ― нюд.

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