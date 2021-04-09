Состоялась социальная и важная 6 неделя на проекте «Холостяк»-11. Девушки выступили с призывом к защите животных, отказались от косметики и показали свою социальную сеть Instagram. Это позволило каждой снять маску и проявить своё нутро. Однако с кем Михаилу Заливако пришлось попрощаться? Кто не смог достучаться до сердца мужчины и покинул проект в 6 выпуске от 09.04.2021?

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На 6 неделе Михаил неожиданно попрощался с двумя девушками. На Церемонии он пригласил к себе воздушную гимнастку Лизу, однако розу так ей и не вручил.

«В последнее время наше общение состоит из одних претензий… от тебя. При этом у нас было крутое свидание, в котором мы были искренние. Как я почувствовал, это нас тогда сблизило. Но это я делал шаг к тебе навстречу, а ты почему-то делала назад. Я отпускаю тебя. Позволь, я тебя провожу?» — попрощался Михаил с Лизой.

«Это очень тяжело, я не думала, что настолько. Проект для меня — это не проект. Я здесь вела себя, как в жизни. Делить кого-то, кто тебе нравится… ну я так не могу. Я люблю себя, и мне хочется, чтобы мужчина был только мой. Тяжело!» — заключила выбывшая участница Лиза.

Также Михаил попрощался с Катей. Причиной стала полная неискренность и наигранность участницы. Напомним, что в 6 выпуске Миша получил доступ к страницам девушек в Instagram. Увидев профиль Кати, Холостяка немало смутили снимки, которые он сам смог описать лишь как: «Листаешь, а там попа, попа, попа…». Однако это не единственная причина, по которой главный герой попрощался с девушкой.

«На прошлой Церемонии я говорил тебе, что хочу, чтобы мой близкий человек руководствовался искренними чувствами. На последнем общении ты увиливала от ответа. Поэтому я не могу вручить тебе розу», — заключил Холостяк.

Так на 6 неделе проект покинули две участницы: Лиза и Катя.

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