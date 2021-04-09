Instagram VS Реальність: сторінки учасниць проєкту «Холостяк»-11

У 6 випуску відбулася одна з найбільш цікавих та інтригуючий подій. Викриття інстаграмного життя — це як підвид діяльності. Кожна учасниця успішно веде свою сторінку в соціальній мережі, де ділиться фото. А ось хто і наскільки відверто це робить — коментував головний герой 11 сезону Михайло Заливако. Пропонуємо перегляд рубрики «Instagram VS Реальність» — у нашому матеріалі.

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Даша

«Мені подобається, що в неї всі фото живі. Зал, спорт…», — прокоментував Михайло.

Таня

«У неї є і гарні фото, де вона в образі. І де показані її роботи з дизайну».

Юля

«Вона відрізняється в Instagram від тієї дівчини, яку я зараз знаю. Мені не подобається, коли все в фотошопі», — зазначив Холостяк.

Юля «Зайка»

«Я не можу сказати, що міг подумати про такий акаунт. Вона дуже скромна. І мені вона більше подобається така, якою її бачу тут. А тут (в Instagram) просто як каталог. Усі фото для привернення уваги хлопців. Людина боїться здатися простою. Iнста без ретуші, без живих фотографій», — засмутився Михайло.

Катя

«Акцент постійно робиться на одне місце (попа). Я не очікував такого Instagram’у».

Ліза

«У мене було нестикування. Мені здається, перебір».

Джессіка

«Я припускав, що її фото будуть яскраві. Адже вона вся така… “пристрасна жінка”», — поділився головний герой думкою про побачене.

Аня

«Ось є фото з поганим освітленням із залу. Бачу, що вони живі. Не всі повинні бути хороші і з ідеальною якістю».

Розалі

А ось на Розалі Холостяк давно підписаний. Чоловік зізнався, що дівчина стильно веде свою сторінку. У неї є як живі фото, так знімки і в білизні та купальнику.

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