Instagram VS Реальность: страницы участниц проекта «Холостяк»-11
В 6 выпуске произошло одно из самых интересных и интригующий событий. Разоблачение инстаграмной жизни — это как подвид деятельности. Каждая участница успешно ведет свою страницу в социальной сети, где делится снимками. А вот кто и насколько откровенно это делает — комментировал главный герой 11 сезона Михаил Заливако. Предлагаем просмотр рубрики «Instagram VS Реальность» — в нашем материале.
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Даша
«Мне нравится, что у нее все фото живые. Зал, спорт…», — прокомментировал Миша.
Таня
«У нее есть и красивые фото, где она в образе. И где показаны ее работы по дизайну».
Юля
«Она отличается в Instagram от той девушки, которую я сейчас знаю. Мне не нравится, когда все в фотошопе», — отметил Холостяк.
Юля «Зайка»
«Я не могу сказать, что мог подумать о таком аккаунте. Она очень скромная. И мне она больше нравится такая, какой ее вижу здесь. А здесь (в Instagram) просто как каталог. Все фото для привлечения внимания парней. Человек боится показаться простой. Инст без ретуши, без живых фотографий», — расстроился Михаил.
Катя
«Акцент постоянно делается на одно место (попа). Я не ожидал такого Instagram’a».
Лиза
«У меня была несостыковка. Мне кажется, перебор».
Джессика
«Я предполагал, что ее фото будут яркие. Ведь она вся такая… “страсна жінка”», — поделился главный герой мнением об увиденном.
Аня
«Вот есть фото с плохим освещением из зала. Вижу, что они живые. Не все должны быть хорошие и с идеальным качеством».
Розали
А вот на Розали Холостяк давно подписан. Мужчина признался, что девушка стильно ведет свою страницу. У нее есть как живые фото, так снимки и в белье и купальнике.