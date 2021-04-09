В 6 выпуске произошло одно из самых интересных и интригующий событий. Разоблачение инстаграмной жизни — это как подвид деятельности. Каждая участница успешно ведет свою страницу в социальной сети, где делится снимками. А вот кто и насколько откровенно это делает — комментировал главный герой 11 сезона Михаил Заливако. Предлагаем просмотр рубрики «Instagram VS Реальность» — в нашем материале.

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Даша

«Мне нравится, что у нее все фото живые. Зал, спорт…», — прокомментировал Миша.

Таня

«У нее есть и красивые фото, где она в образе. И где показаны ее работы по дизайну».

Юля

«Она отличается в Instagram от той девушки, которую я сейчас знаю. Мне не нравится, когда все в фотошопе», — отметил Холостяк.

Юля «Зайка»

«Я не могу сказать, что мог подумать о таком аккаунте. Она очень скромная. И мне она больше нравится такая, какой ее вижу здесь. А здесь (в Instagram) просто как каталог. Все фото для привлечения внимания парней. Человек боится показаться простой. Инст без ретуши, без живых фотографий», — расстроился Михаил.

Катя

«Акцент постоянно делается на одно место (попа). Я не ожидал такого Instagram’a».

Лиза

«У меня была несостыковка. Мне кажется, перебор».

Джессика

«Я предполагал, что ее фото будут яркие. Ведь она вся такая… “страсна жінка”», — поделился главный герой мнением об увиденном.

Аня

«Вот есть фото с плохим освещением из зала. Вижу, что они живые. Не все должны быть хорошие и с идеальным качеством».

Розали

А вот на Розали Холостяк давно подписан. Мужчина признался, что девушка стильно ведет свою страницу. У нее есть как живые фото, так снимки и в белье и купальнике.

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