Шестая неделя началась со встречи Холостяка со всеми девушками в приюте для животных. Среди больших вольеров Михаил сообщил, что сегодня они помогут тем, кто уже пострадал от рук человека. Как прошло довольно трогательное и великодушное свидание? Какой флешмоб запустили участницы проекта «Холостяк»-11? И что необычного предложил Михаил по итогу встречи?

«Мы приехали к животным, которые пострадали от рук людей. Хочется посмотреть, как девушки умеют проявлять заботу и сочувствие», — признался Холостяк.

Настоящим моментом проявления чувств послужила первая встреча с животными. Зрелище действительно вызывало слёзы у участниц. В каждом вольере ждала своя история: кто-то служил живой мишенью, кого-то спасали из цирков, а кого-то — от рук живодеров.

Девушкам необходимо было не только проявить свое сочувствие, но и позаботиться о друзьях меньших. Так во время общения с Таней выяснилось, что она очень боится лошадей. Поэтому Михаил решил поддержать участницу и побороть ее страхи.

«Мне понравилось, что она не только про «хи-хи ха-ха»», — прокомментировал Миша.

Тем временем остальные участницы сделали фото с животным, чтобы привлечь внимание общественности к их защите. А также предотвратить жестокое обращение с теми, кто не может защитить себя.

В конце встречи Холостяк призвал девушек поддержать идею недели без косметики.

«В связи с тем, что много декоративной косметики тестируется на животных, я бы хотел попросить вас эту неделю обойтись без неё», — обратился Миша.

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