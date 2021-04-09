Учасниці «Холостяк»-11 виступили із закликом про захист тварин

Шостий тиждень почався із зустрічі Холостяка з усіма дівчатами у притулку для тварин. Серед великих вольєрів Михайло повідомив, що сьогодні вони допоможуть тим, хто вже постраждав від рук людини. Як пройшло доволі зворушливе і великодушне побачення? Який флешмоб запустили учасниці проєкту «Холостяк»-11? І що незвичайне запропонував Михайло наприкінці зустрічі?

«Ми приїхали до тварин, які постраждали від рук людей. Хочеться подивитися, як дівчата вміють проявляти турботу і співчуття», — зізнався Холостяк.

Справжнім моментом прояву почуттів стала перша зустріч з тваринами. Видовище справді викликало сльози в учасниць. У кожному вольєрі чекала своя історія: хтось служив живою мішенню, когось рятували з цирків, а когось — від рук шкуродерів.

Дівчатам треба було не тільки проявити своє співчуття, а й подбати про друзів менших. Так під час спілкування з Танею з’ясувалося, що вона дуже боїться коней. Тому Михайло вирішив підтримати учасницю і побороти її страхи.

«Мені сподобалося, що вона не тільки про “хі-хі ха-ха”», — прокоментував Михайло.

Тим часом решта учасниць зробили фото з тваринами, щоб привернути увагу громадськості до їх захисту. А також запобігти жорстокому поводженню з тими, хто не може захистити себе.

Наприкінці зустрічі Холостяк закликав дівчат підтримати ідею тижня без косметики.

«У зв’язку з тим, що багато декоративної косметики тестується на тваринах, я хотів би попросити вас цей тиждень обійтися без неї», — звернувся Михайло.

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