Музыкальная шкатулка 4 выпуска проекта «Холостяк»-11
29.03.2021
4 выпуск проекта «Холостяк»-11 стал эпохальным. Главный герой и участницы переместились за одну неделю в несколько разных столетий. Помогало этому музыкальное сопровождение. Что помимо «Времен года» Вивальди звучало в 4 выпуске проекта «Холостяк»-11 — смотрите в нашей подборке.
Свидание с Лизой в торговом центре
- MSCMKRS feat. Quinten Coblentz — «Never Running»
- Devon Mycah Goocher, Marc Ferrari & Kenny Ray Moron — «Give It All Оr Nothing»
- Oliver Holmes — «Damn Hot»
- Redah & Dominique Marie Vellutato — «Only You»
- Ghostrida — «Num & Numma»
- Lynden Arden — «See You Soon»
- Raphael Lake & Eric Brooks — «Focused on Me»
- Trina Smith & Rob Late — «Call On Me»
Групповое свидание в подпольном баре
- Ships & Sleazy M — «Lay By»
- Chucho Merchan — «Nickle & Dime»
- Raphael Lake — «Big Boy»
- Anders Johan Greger Lewen — «Benny’s Zoot Suit»
- Thomas Cooper & John Rowcroft — «Hotter Nights»
- Geoffrey Gascoyne — «Jazz Stream»
- Taylor Smith — «Flesh»
- Everybody Loves An Outlaw — «I See Red»
- The Diamond Ramblers — «Firehouse Rag»
- Bilro & Barbosa — «Agarb»
Больше по теме: Эксклюзивные фото бала из 4 выпуска проекта «Холостяк»-11
Свидание по скайпу с Анной Богдан
- Micky Mikkelson, Sam Clines & Leif Van Cleef — «Could Be Your Everything»
- Caitlyn Ray — «I Got Me»
- Brice Davoli & Valerie Deniz — «Stay With Me»
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