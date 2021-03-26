4 неделя началась с индивидуального свидания Холостяка и Лизы. Яркая участница получила коробку с наколенниками и налокотниками. Стало ясно: двое будут кататься на роликах! Как прошло крутое свидание Михаила Заливако и Лизы — читайте в материале.

«Все в детстве мечтали побывать в закрытом торговом центре. Так вот, он сегодня в нашем распоряжении», — признался Холостяк.

Девушка с Первой вечеринки зарекомендовала себя как авантюристка. Еще бы, Лиза ежедневно висит под куполом цирка на одних лишь носках. Поэтому экстрима у девушки можно только позаимствовать. Миша признался, что ему нравится Лиза. У девушки красивая подтянутая фигура. Более того, в общении всегда присутствует легкость. Поэтому и все занятия на свидании приносили исключительно настроение «fun». Ролики, машинки на пульте управления, батут, автоматы, — все было успешно захвачено Мишей и Лизой в торговом центре.

В какой-то момент двое захотели уединиться и пообщаться в более спокойной обстановке. Но атрибуты детских мечт все еще оставались на виду: картошка фри и дюшес.

Лиза рассказала о своей семье, близких и отношении к ним. Исходя из этого Холостяк сделал вывод, что девушка ― довольно великодушный и добрый человек. Пока Елизавета не решила поделиться подробными историями из хулиганского детства: «Меня дважды забирала полиция. Первый раз за драку с мальчиком. Второй раз… тоже за драку».

«Прикольно, что она с детства может за себя постоять. Она знает себе цену», — прокомментировал Михаил.

«Для меня любовь — это комфорт. Когда вам двоим настолько комфортно и хорошо вдвоем, что человек принимает тебя такой, какая ты есть. Или например, он разбрасывает носки. Человек жил с этим, живет и будет жить. Смысл перестраивать его? И ты просто с этим миришься, потому что ты его любишь», — описала Лиза своё понимание любви.

Для Михаила любовь — это забота о другом, понимание того, что другой человек также важен. Когда здоровый эгоизм переходит и на партнёра. Девушка призналась, что она полностью поддерживает такое мировоззрение. Более того, отметила, что Миша ей нравится.

«Ты мне тоже нравишься. Свидание было крутое. С самого начала и до конца», — заключил Холостяк и вручил участнице розу.

Как сложатся взаимоотношения пары дальше — следите в следующих выпусках романтического реалити «Холостяк»-11.

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