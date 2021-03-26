Захоплення торгового центру, ролики і картопля фрі: як пройшло круте побачення з Лізою

4 тиждень почався з індивідуального побачення Холостяка і Лізи. Яскрава учасниця отримала коробку з наколінниками і налокітниками. Стало зрозуміло: двоє будуть кататися на роликах! Як пройшло круте побачення Михайла Заливака і Лізи — читайте в матеріалі.

«Усі в дитинстві мріяли побувати в закритому торговому центрі. Так ось, він сьогодні в нашому розпорядженні», — зізнався Холостяк.

Дівчина з Першої вечірки зарекомендувала себе як авантюристка. Ще б пак, Ліза щодня висить під куполом цирку на самих лише носках. Тому екстриму в її житті хоч відбавляй. Міша зізнався, що йому подобається Ліза. У дівчини красива підтягнута фігура. Ба більше, у спілкуванні завжди присутня легкість. Тому і всі заняття на побаченні приносили лише настрій «fun». Ролики, машинки на пульті управління, батут, автомати, — усе було успішно захоплено Мішею і Лізою в торговому центрі.

У якийсь момент двоє захотіли усамітнитися і поспілкуватися у спокійнішій обстановці. Та атрибути дитячих мрій усе ще залишалися поруч: картопля фрі і дюшес.

Ліза розповіла про свою сім’ю, близьких і ставлення до них. З чого Холостяк зробив висновок, що дівчина ― доволі великодушна і добра людина. Поки Єлизавета не вирішила поділитися докладними історіями з хуліганського дитинства: «Мене двічі забирала поліція. Перший раз за бійку з хлопчиком. Другий раз… теж за бійку».

«Прикольно, що вона з дитинства може за себе постояти. Вона знає собі ціну», — прокоментував Михайло. «Для мене кохання — це комфорт. Коли вам двом настільки комфортно і добре вдвох, що людина приймає тебе такою, яка ти є. Або наприклад, він розкидає шкарпетки. Людина жила з цим, живе і буде жити. Сенс змінювати його? І ти просто з цим миришся, тому що ти його кохаєш», — описала Ліза своє розуміння кохання.

Для Михайла кохання — це турбота про іншого, розуміння того, що інша людина також важлива. Коли здоровий егоїзм переходить і на партнера. Дівчина зізналася, що вона повністю підтримує такий світогляд. Ба більше, зазначила, що Міша їй подобається.

«Ти мені теж подобаєшся. Побачення було круте. З самого початку і до кінця», — підсумував Холостяк і вручив учасниці троянду.

Як складуться взаємини пари далі — стежте в наступних випусках романтичного реаліті «Холостяк»-11.

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