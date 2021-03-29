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Музична скринька 4 випуску проєкту «Холостяк»-11

29.03.2021

4 випуск проєкту «Холостяк»-11 став епохальним. Головний герой і учасниці перемістилися за один тиждень у кілька різних століть. Допомагав цьому музичний супровід. Що крім «Пір року» Вівальді звучало у 4 випуску проєкту «Холостяк»-11 — дивіться в нашій добірці.

Побачення з Лізою в торговому центрі

  • MSCMKRS feat. Quinten Coblentz — «Never Running» 
  • Devon Mycah Goocher, Marc Ferrari & Kenny Ray Moron — «Give It All Оr Nothing» 
  • Oliver Holmes — «Damn Hot»  
  • Redah & Dominique Marie Vellutato — «Only You»  
  • Ghostrida — «Num & Numma»  
  • Lynden Arden — «See You Soon»  
  • Raphael Lake & Eric Brooks — «Focused on Me»  
  • Trina Smith & Rob Late — «Call Оn Me»  

Групове побачення в підпільному барі

  • Ships & Sleazy M — «Lay By» 
  • Chucho Merchan — «Nickle & Dime» 
  • Raphael Lake — «Big Boy» 
  • Anders Johan Greger Lewen — «Benny’s Zoot Suit» 
  • Thomas Cooper & John Rowcroft — «Hotter Nights» 
  • Geoffrey Gascoyne — «Jazz Stream» 
  • Taylor Smith — «Flesh» 
  • Everybody Loves An Outlaw — «I See Red» 
  • The Diamond Ramblers — «Firehouse Rag» 
  • Bilro & Barbosa — «Agarb»

Більше на тему: Ексклюзивні фото балу з 4 випуску проєкту «Холостяк»-11

Побачення по скайпу з Анною Богдан

  • Micky Mikkelson, Sam Clines & Leif Van Cleef — «Could Be Your Everything» 
  • Caitlyn Ray — «I Got Me»
  • Brice Davoli & Valerie Deniz — «Stay With Me»

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