Рекордне побачення проєкту «Холостяк»-11 з поцілунків, алкоголю і зваблення

У 4 випуску реаліті «Холостяк»-11 Михайло Заливако запросив на групове побачення Розалі, Джессіку й Аню. Дівчата перевтілилися в неймовірно красиві образи і вирушили на таємну вечірку поза сухим законом. Чим це обернулося? Які методи спокушання пішли в хід? І головне, яку таємницю однієї з учасниць розкрито?

«Я покликав дівчат, щоб зануритися в епоху бутлегерства, коли в 20―30-ті роки діяв сухий закон. Контрабандисти, підпільні бари, все було заборонено, тому було цікаво побувати в тому часі», — прокоментував Михайло своє рішення про таке побачення.

Вбрання, макіяж, зачіска, — все відповідало епосі Фіцджеральда. Дівчат і Холостяка очікувала підпільна вечірка. Однак перш ніж туди пробратися, необхідно було придумати собі фейкові імена. Керрі, Анабель, Дейзі і малюк Біллі — приблизно такий контингент зібрався в підпільному барі.

Далі в хід пішли коктейлі, які готував сам Холостяк за барною стійкою. Дівчата тим часом керували процесом, тому змішувалася текіла, ром та інші міцні напої.

Без алкогольної рулетки теж не обійшлося. Завдання траплялися різні, проте Аня вирішила виконати найпікантніше, ковзнувши під стіл… ― масаж ніг. Чи то алкоголь, чи то впевненість у собі, та Аня запропонувала Холостякові втекти без усіх, але і без білизни. Михайло зазначив, що зараз тікати вони не можуть, тож дівчина вирішила брати натиском і поцілувати головного героя.

А далі пішло найцікавіше. До компанії приєднався Мішин друг. Спостерігаючи за дівчатами, Сергій зробив деякі висновки про них. А потім, під час особистої бесіди з головним героєм, поділився інформацією.

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«Розалі і Джессіка залишили позитивні враження. З Анею було все неоднозначно. Називала дивні досягнення студентських олімпіад. Говорила про IT, про свої збірки віршів. Тому мені стало цікаво, що це за людина. Я забив її ім’я в інтернет… ти в курсі цього факту?», — показав посилання ескорт-агентств Сергій.

Холостяк вирішив ще обговорити цю тему з дівчиною. А поки вручив троянду Розалі.

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